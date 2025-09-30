Zahtjev za liječenje Veljovića u inostranstvu podnijet je 31. januara, a Viši sud i Apelacioni sud, kako je konstatovano u rješenju ombudsmana, nisu odgovarali na zahtjeve i urgencije koje je potom zbog toga slao njegov advokat.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici još uvijek nije odlučilo da li će bivšem direktoru crnogorske policije Veselinu Veljoviću omogućiti da obavi hiruški zahvat u inostranstvu, piše Dan.

To je Dan-u potvrdio njegov advokat Mihailo Volkov. Iako je u međuvremenu crnogorski ombudsman konstatovao da u konkretnom slučaju može doći do povrede prava na život i preporučio da se bez odlaganja razmotri zahtjev i donese odluka, iz Višeg suda "Danu" su odgovorili da će informaciju dostaviti tek tokom nedjelje.

Zahtjev za liječenje Veljovića u inostranstvu podnijet je 31. januara, a Viši sud i Apelacioni sud, kako je konstatovano u rješenju ombudsmana, nisu odgovarali na zahtjeve i urgencije koje je potom zbog toga slao njegov advokat.

Advokat Mihailo Volkov kaže da on od početka ovog postupka ukazuje na više nego ozbiljno narušeno zdravstveno stanje svog branjenika, te da je prvenstveno sudiji za istragu Suzani Mugoši, a potom i bivšem predsjedniku podgoričkog Višeg suda Borisu Saviću više puta ukazao na neophodnost Veljovićevog liječenja u inostranstvu – Turskoj.

Advokat Volkov se prvo obratio dopisom sudiji za istrage, pa bivšem predsjedniku podgoričkog Višeg suda Borisu Saviću, i sve to prije suđenja, da bi ponovo otvorio to pitanje na glavnom pretresu. Doduše, kako kaže, Veljoviću je omogućeno da se brani iz kućnog pritvora, ali ne i adekvatna zdravstvena zaštita, prenosi Dan.

"Veselin Veljović nema namjeru da bježi, jer da je imao tu namjeru, učinio bi to odmah po izlasku iz UIKS-a pa do današnjeg dana", tvrdi Volkov.

I kasnije, kada je postupak došao u fazu glavnog pretresa, raspravnom i vanraspravnom vijeću ukazivali smo na isto. Činjenica je da je tada predsjednica raspravnog vijeća zatražila mišljenje vještaka sudsko-medicinske struke i uvažila to mišljenje, što je predstavljalo pravi momenat da u ovom postupku protiv Veljovića neko sagleda mogućnost da se iz tih razloga on brani sa slobode. Nakon toga, mi smo i dalje ukazivali, imajući u vidu da se on nalazi u kućnom pritvoru duže od godinu dana, da je pod upalnim procesima i čitavo to vrijeme pod antibioticima. Sve vrijeme je postojala potreba za hirurškom intervencijom koja se morala obaviti van Crne Gore. Na sve to je ukazano raspravnom i vanraspravnom vijeću, ali raspravno kaže da nije nadležno, dok adekvatan odgovor od vanraspravnog vijeća Višeg suda na te okolnosti do danas nijesmo dobili – kazao je Volkov za "Dan".

On ističe da prosto ne zna šta treba da se desi u ovoj situaciji da bi neko uvažio sve ove činjenice i okolnosti koje su lako provjerljive, a koje je zapravo utvrdio i vještak sudsko-medicinske struke.

"Nakon što je Apelacioni sud sedam puta ukidao rješenje o određivanju kućnog pritvora, bojim se da ćemo morati dočekati kraj postupka da bi se Veljoviću omogućila valjana zdravstvena zaštita", saopštio je Volkov, prenosi Dan.

Veljović je dio grupe okrivljenih kojima se pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda u Podgorici sudi zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje, pranje novca i zloupotreba službenog položaja. Nakon boravka u istražnom zatvoru, njemu je u julu prošle godine izrečena mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, zbog koje ne može, i pored odluka konzilijuma ljekara Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i uputa Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), da liječenje nastavi na klinici u Istanbulu na koju je upućen zbog, kako je navedeno, teškog zdravstvenog stanja i zbog nemogućnosti daljeg adekvatnog liječenja u Crnoj Gori.