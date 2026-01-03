logo
Tomi Li Džons se prvi put oglasio nakon što su mu našli ćerku mrtvu u hotelu: Glumac skrhan bolom, samo jedno traži

Autor Jelena Sitarica
Američki glumac Tomi Li Džons skrhan je bolom nakon što su 1. januara pronašli njegovu ćerku Viktoriju u beživotnom stanju.

Tomi Li Džons se prvi put oglasio nakon što su mu našli ćerku mrtvu u hotelu Izvor: david mareuil / AFP / Profimedia

Vijest da je ćerka čuvene holivudske legende Tomija Lija Džonsa, pronađena mrtva, javnost je ostala u potpunom šoku. Glumac se sada prvi put oglasio nakon tragedije i izdao saopštenje za medije zahvalivši se svima na molitvama i mislima.

"Zahvalni smo na svim lijepim riječima, molitvama i mislima. Molimo vas da ispoštujete našu privatnost u ovom teškom trenutku. Hvala", istakla je porodica, piše "Page Six".

Podsjetimo, Viktorija je pronađena na 14. spratu jednog hotela u San Francisku, tokom ranih jutarnjih sati 1. januara. Hitna pomoć, po dolasku, mogla je samo da konstatuje smrt.

Uzrok još uvijek nije poznat, ali tamošnji nadležni napomenuli su da "nema znakova nasilne smrti".

Strahuje se da je Viktorija Džons, možda umrla uslijed predoziranja. Poziv je upućen kao "šifra 3 zbog predoziranja, promjene boje", prema audio snimku Broadcastify-a koji je TMZ dobio nakon smrti bivše glumice u hotelu "Fairmont" u San Francisku za Novu godinu. Poziv hitnim službama je upućen neposredno prije tri sata ujutru 1. januara.

Uprkos tome što je poziv hitnim službama upozorio na mogućnost predoziranja drogom, u blizini njenog tijela nije pronađen pribor za drogu.

Džons je ležala na podu 14. sprata hotela Fermont u San Francisku kada je gošća, koja je pomislila da je Viktorija možda pijana, upozorila osoblje hotela, rekao je izvor za Dejli Mejl. Osoblje je brzo shvatilo da Viktorija ne reaguje i odmah je započelo kardiopulmonalnu reanimaciju i pozvalo hitnu pomoć. Ostaje nejasno da li je Viktorija bila gost hotela, niti kako se našla na 14. spratu.

Inače, Viktorija, ćerka Džounsa i njegove druge supruge Kimberle Klafli, sa kojom je bio u braku od 1981. do 1996. godine, prvi put se okušala u glumačkim vodama kao dijete. Do 2002. godine, debitovala je na filmu malom ulogom u očevom filmu "Ljudi u crnom 2".

Kao dijete se pojavila u još nekoliko glumačkih projekata, uključujući epizodu serije "One Tree Hill" iz 2005. godine i ulogu iste godine u vesternu "The Three Burials of Melquiades Estrada", koji je režirao njen otac. Iako nije glumila na ekranu od uloge navijačice u seriji "One Tree Hill", povremeno je prisustvovala crvenom tepihu zajedno sa ocem.

