Agencija u odluci još navodi da je, po prijavi, postupano još 2021. godine.

Izvor: Uprava policije

Nekadašnji direktor Uprave policije Veselin Veljović prekršio je Zakon o sprečavanju korupcije jer prije desetak godina posebnim izvještajem nije prijavio da je Glavnom gradu, kojim je tada rukovodio Miomir Mugoša, prodao zemljište u Doljanima za gotovo 108.000 eura.

To stoji u juče objavljenoj odluci Agencije za sprečavanje korupcije.

Agencija je, navodi se u odluci, 2021. dobila inicijativu kojom je tražen postupak za ispitivanje da li je Veljović kršio tadašnje propise, jer nije posebnim izvještajem obavijestio nekadašnju Komisiju za sprečavanje sukoba interesa da je prodao više od 2.200 metara kvadratnih u Doljanima krajem 2010. godine.

Nekadašnji šef policije i savjetnik za bezbjednost bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, sada optužen za zloupotrebu službenog položaja i stvaranje kriminalne organizacije, u izjašnjenju Agenciji je naveo da je tu prodaju i prihod prijavio u redovnom godišnjem izvještaju 2011. godine.

“...Uvidom u zabilješku o utvrđenoj kontroli od dana 30. 9. 2021, utvrđeno je da je Veselin Veljović Komisiji za sprečavanje sukoba interesa, dana 28. 2. 2011. godine, prijavio prihod/gotov novac u iznosu većem od 5.000 eura, a koji novac je stekao prodajom zemljišta u Doljanima površine 2.204 kvadrata, u vrijednosti od 107.996 eura. Uvidom u Sporazum između Glavnog grada Podgorice i Veselina Veljovića od 11. 11. 2010. godine, utvrđeno je da je isti zaključen navedenog dana, te da je Veljović bio dužan da navedeni prihod iz člana 2 ovog Sporazuma, a po osnovu prodaje nepokretnosti u iznosu od 107.996,00 eura (49 eura po kvadratu), prijavi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, što imenovani nije učinio, odnosno isto je prijavio nakon isteka zakonom propisanog roka”, stoji u odluci.

U Sporazumu koji je Veljović tada potpisao sa administracijom Glavnog grada stoji i da se radi o parcelama u zahvatu tada planiranih saobraćajnica - istočne obilaznice oko Podgorice i auto-puta Bar - Boljari.

“Agencija je cijenila i navode Veselina Veljovića iz pisanog izjašnjenja, u kojem je istakao da nije imao namjeru da bilo što prikrije, već da prijavi svaku promjenu, uz napomenu da ga nikada niko nije obavijestio da je na bilo koji način prekršio procedure..., ali je našla da isti nijesu od uticaja...”, zaključuje se u odluci Agencije.