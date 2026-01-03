Na društvenim mrežama pojavio se novi snimak požara u švajcarskom klubu. Prema posljednjim informacijama, stradalo je 47 osoba, dok je više od 100 povrijeđeno, među kojima ima i državljana Srbije.

Izvor: X/SuisseAlert

Četiri srpska državljanina povrijeđena su u požaru koji je izbio tokom dočeka Nove godine u baru "Le Constellation" u Kran Montani u Švajcarskoj, a sada je na društvenim mrežama isplivao novi uznemirujući video-snimak kako vatra guta sve pred sobom.

Jeziv snimak stampeda

Na pomenutom snimku može se vidjeti kako omladina uspaničeno pokušava da napusti lokal usred stampeda. Vidi se da mladići i djevojke uspaničeno juri ka prozorima i vratima na kojima već ima previše gostiju. Padaju jedni preko drugih, dok lupaju pesnicama o prozore koji se ne razbijaju. Niko od njih kako se može vidjeti nije uspio da izađe kroz prozor. Uspaničeno kreću ka ulaznim vratima kluba dok vatra iza njih nosi sve pred sobom. Plamen je sve veći i veći.

Osoba koja je snimila potresne scene ovog stravičnog požara prikazala je i ulazna vrata bara na kojima gosti bukvalno u panici gazeći jedni preko drugih. Strah, uznemirenost i nemoć da se spasu može se vidjeti na sminku, kao i to da neki od preživjelih gostiju koji su uspjeli da napuste bar pokušavaju da pomognu drugim gostima koji u panici izlaze napolje. Takođe, neki od njih bukvalno čupaju i podižu one koji su izašli iz lokala, kako bi što više njih napustilo bar u plamenu.

Prizor je i više nego uznemirujući, a kako se potom može vidjeti neko od gostiju snimio je i untrašnjost kluba - vatra se rasplamsala na plafonu i munjevitom brzinom se širi i spušta po zidovima i iventaru u baru. Stampedo je i na tom dijelu snimka, gdje gosti takođe, pokušavaju da bezbjedno izađu iz prostora u kom su se samo nekoliko minuta prije toga veselili i uživali.

Inače, kako prenose švajcarski mediji, bar u kom je došlo do požara bilo je nekoliko izlaza i protivpožarnih aparata, ali sumnja se da gosti u panici nisu iskoristili sve izlaze, nego su svi potrčali da se evakuišu na glavna ulazna vrata. U lokalu je postojao i plan evakuacije, ali ni to u onoj panici i požaru nije nažalost, pomoglo gostima.

Oglasio se direktor bolnice

Erik Bonvin, generalni direktor bolnice Vale rekao je da su na ulaznim vratima bara uslijedile panične reakcije gostiju, opisujući da su povrijeđeni imali povrede nakon pada niz stepenice.

"Ljudi su bili zgnječeni, to je bilo nešto strašno! Nismo bili tamo, ali smo vidjeli povrede naknadno. Mnogi od njih su se ugušili, ali to će utvrditi dalja istraga. Takođe, bilo je dosta mladih koji su na veoma intezivan način učestvovali u izvlačenju ljudi i oni su zadobili lakše povrede", rekao je on za tamošnje medije.

Jedanaest pacijenata ostalo je u bolnici u Sionu, dok je njih 28 prebačeno u druge bolnice u Švajcarskoj i inostranstvu. Oni koji su ostali imaju teške povrede, pretrpjeli su veoma teške opekotine.

Prema riječima direktora bolnice neke žrtve su liječene ne samo od spoljašnjih opekotina, već i od opekotina od udisanja, nešto "izuzetno složeno i teško" liječenje. Prema posljednjim informacijama, u požaru nastradalo je 47 osoba, dok je više od 100 osoba povrijeđeno.