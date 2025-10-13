Advokati iz redova odbrane ukazali su da još nisu dobili izdvojen "SKY" materijal u ovom postupku koji će biti sproveden kao dokaz.

Izvor: Uprava policije/Printscreen kurir

Pred podgoričkim Višim sudom nastavljeno je suđenje Aleksandru Mrkiću, bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću i grupi.

Sudija Vesna Kovačević je Specijalnom državnom tužilaštvu ukazala da je prošlo godinu dana od kad je rečeno da će to biti izdvojeno i dostavljeno odbrani, piše Dan.

Tužilac je ukazao da se sve to nalazi već u optužnici i da je to što će SDT da dostavi samo tehnička pomoć sudu. Naglasio je i da tehnička služba Specijalnog državnog tužilaštva ima veliki obim posla.

Danas je pred sudom saslušan svjedok Petko Jeknić, službenik policije. On je kazao da nikada Iliji Vasoviću nije davao informacije o provjeri lica i vozila. Dodao je da nikada nije imao kontakt sa njim.

Suđenje je nastavljeni izvođenjem pisanih dokaza.

Na narednom ročišu planirano je sprovođenje "SKY" prepiske kao dokaz.

Podsjećamo, vijeće podgoričkog Višeg suda potvrdilo je optužnicu i protiv bivšeg načelnika barske kriminalističke policije i protiv lije Vasovića. SDT sumnja da je bivši direktor policije posredstvom Skaj aplikacije 22. decembra 2020. godine obavijestio biznismena Aleksandra Mrkića da se sprema pretres jednog magacina gdje su skladištene nelegalne cigarete i tako zloupotrijebio službeni položaj. Optužnicom su obuhvaćeni i Nikola Mrkić, Mujo Nikočević, Arsenije Kalezić, Stefan i Nikola Bubanja, Željko Bulatović, Dušica Bulatović, Predrag Veljić, Borislav Lečić, Nemanja Anđelković, Goran Gluščević, Nikola Bačilović i Sadig Elnagar.

Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, predalo optužnicu protiv 15 okrivljenih lica: A.M., V.V., M.N., A.K., N.M., S.B., N.B., Ž.B., D.B., P.V., B.L., N.A., G.G., N.B. i S.E., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela krijumčarenja, pranje novca i zloupotreba službenog položaja.

"Iz dokaza prikupljenih u izviđaju i istrazi proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni A.M., u 2018. godini, stvorio kriminalnu organizaciju koja je djelovala na teritoriji Crne Gore, a čiji član je postao i tadašnji direktor Uprave policije i kasniji savjetnik Predsjednika Crne Gore za odbranu i bezbjednost, okrivljeni V.V. i druga okrivljena lica, sa ciljem bavljenja krijumčarenjem cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar i pranjem novca" naveli su ranije iz SDT.

Takođe, stav tužilaštva je da su u izviđaju i istrazi "prikupljeni dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja i da je okrivljeni bivši direktor Uprave policije, ostvarujući svoj zadatak u kriminalnoj organizaciji, zloupotrijebio službeni položaj tako što je, između ostalog, organizatoru kriminalne organizacije putem kriptovane komunikacije saopštavao podatke pribavljene obavljanjem policijskih poslova, a koji se odnose na planiranje izvršenja dokazne radnje pretresanja od strane policije, prema jednom članu kriminalne organizacije, čime mu je pribavljena korist u vidu raspolaganja podacima koje nije smio dobiti i stvaranju vremenskih i prostornih uslova da član kriminalne organizacije sakrije predmete krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, kako ih policija ne bi pronašla".