Predmet je spojen sa optužnicom koja je podignuta protiv bivšeg šefa kriminalističke policije u Baru Ilije Vasovića, koji je optužen da je bio dio kriminalne organizacije Aleksandra Mrkića kome je odavao službene podatke.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Čitanjem pismenih dokaza danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje bivšem direktoru Uprave policije Veselinu Veljoviću i ostalim okrivljenima, optužen za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Predmet je spojen sa optužnicom koja je podignuta protiv bivšeg šefa kriminalističke policije u Baru Ilije Vasovića, koji je optužen da je bio dio kriminalne organizacije Aleksandra Mrkića kome je odavao službene podatke, pišu Vijesti.

Predsjednica specijalnog vijeća sudija Vesna Kovačević čitala je dokaze predloženi optužnicom, koji su se istovremeno i kao slajdovi smjenjivali na TV ekranu u sudnici, kako bi odbrana, optuženi i javnost bila upoznata sa njihovom sadržinom.

Nakon što je pročitana potvrda o uskladištenju robe cigareta, odbrana je prigovorila navodeći da nema potpisa ko je robu primio. Pročitan je zapisnik o pregledu robe carinarnice u Baru od 20. avgusta 2018. godine.

Advokat Nebojša Asanović je nejasan potpis carinika koji je pri tom rukom napisan i da nije čitljivo.

“Sve je nečitko, i samo se faksimili navode. Nejasno je šta je suština ovog dokaza”, naveo je branilac.

Sudija je pročitala da je izvršen prenos vlasništva 650 i 600 paketa, odnosno ukupno 1250 paketa cigareta sa firme “Rental” iz Italije na firmu “Euro MN” iz Podgorice.

Advokati Nikola Strugar i Asanović su primijetili da ne piše u koliko je sati počeo pregled, ko je pregledao, koja je komisija bila, ko je prisustvovao od stranaka.

“Bitni zakonski elementi ne postoje”, naveli su branioci.

U dokaznom postupku pročitane su potvrde o uskladištenju, u kojima su navedene količina, bruto težina, i broj paketa.

U aktu skladišta slobodne carinske zone Luke Bar od 16. avgusta 2018., navedeno je da se radi o cigaretama težine 15.630 kilograma, te da je izvršen prava vlasništva sa firme “Rental” na firmu “Euro MN”. Riječ je o cigaretama “regina red” 800 paketa i “regina blu” 400 paketa, koje su pristigle u Luku Bar 16. avgusta 2018. Potom je pročitana potvrda o uskladištenju, te jedinstvena carinska isprava – špeditera “Knjaz”.

Advokat Nebojša Asanović je potom prigovorio ovom, ali i ostalim brojnim dokazima i dao obrazloženje.

“Sve što je ručno rukopisom dodavano je problematično. Radi se o kopijama. Nema potpisa ko je robu primio”, primijetio je branilac.

Specjalni tužilac Jovan Vukotić da nema ništa sporno jer je “Rental” prenio vlasništvo na “Euro MN”.

“Ovo je njihovo trenutno stanje. Ostalih pet dokumenata ovo potvrđuje”, kazao je Vukotić.

Advokatica Kristina Pavlović je primijetila da nešto dopisano, te da treba da postoji pečat, potpis i datum, te da se utvrdi vjerodostojnost. Optuženi su primijetili da se radi o kopiji. Nakon što je pročitana lager lista, advokatica da ni u ovom dokazu nema nikavog potpisa i pečata, odnosno potvrda o vjerodostojnosti.

Pročitan je dokument o prenosu prava vlasništva cigareta težine 14.900 kilograma sa firme “Arhitrav” na firmu “Euro MN”.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Arsenije Kalezić imao zadatak da, u cilju realizacije kriminalnog plana, osnuje i registruje pravno lice „Euro MN“ DOO PG, radi krijumčarenja cigareta, prenosi poruke od organizatora drugim članovima kriminalne organizacije, obezbjeđuje mobilne telefone sa kriptovanom aplikacijom za komunikaciju drugim pripadnicima kriminalne organizacije. U skladištu broj13, okrivljeni je za pravno lice „Euro MN“ kupio i uskladištio cigarete, ukupno 16.682 paketa cigarete. Dodaje se da su službenici Uprave carina, zapisnikom od 8. 8. 2019. godine, konstatovali da je „skladišni prostor potpuno prazan, da u istom nema robe“, „a da je u skladištu trebalo da se nalazi 16.682 paketa cigareta raznih brendova koje je korisnik smještao u predhodnom periodu“, prenose Vijesti.

Prema navodima optužnice, Aleksandar Lj. Mrkić, Veselin R. Veljović, Nikola Lj. Mrkić, Mujo Nikočević, Arsenije Kalezić, Stefan D. Bubanja, Nikola D. Bubanja, Željko M. Bulatović iz Kolašina, Dušica G. Bulatovič. Predrag D. Veljić, Borislav R. Lečić, Nemanja N. Anđelković, Goran M. Gluščević, Nikola M. Bačilović i Sadik A. Elnagar su u toku 2018. godine, u Cmoj Gori, okrivljeni Mrkić Aleksandar, organizovao kriminalnu organizaciju, čiji pripadnici su postali okrivljeni Veljović Veselin, Mrkić Nikola, Nikočević Mujo, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola, Sadig Elnagar i druga neidentifikovana lica, koja organizacija je imala za cilj vršenje neodređenog broja krivičnih djela krijumčarenje i pranje novca, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći. Čime je okrivljeni Mrkić Aleksandar izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi stava 6 Krivičnog zakonika Cme Gore, a okrivljeni Veljović Veselin, Nikočević Mujo, Mrkić Nikola, Kalezić Arsenije, Bubanja Stefan, Bubanja Nikola, Bulatović Željko, Bulatović Dušica, Veljić Predrag, Lečić Borislav, Anđelković Nemanja, Gluščević Goran, Bačilović Nikola i Sadig Elnagar krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 16 Krivičnog zakonika Cme Gore.

Okrivljeni Mrkić Aleksandar, Anđelković Nemanja i Kalezić Arsenije su kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje. Zatim se u optužnici navodi da su okrivljeni Mrkić Aleksandar, Bubanja Stefan i Bubanja Nikola kao saizvršioci izvršili krivično djelo krijumčarenje iz člana 265 stav 2 u vezi člana 23 st.2 Krivičnog zakonika Cme Gore.

Okrivljeni Veljović Veselin je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.