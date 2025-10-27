Biznismen Ranko Ubović priveden je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pripadnici SPO priveli su Ubovića ispred Prve banke u Siti kvartu, javljaju Vijesti.

Očevici su ispričali da je policija na pod pločnika ispred banke "zalegla" pripadnike Ubovićevog obezbjeđenja.

Po nalogu SDT-a uhapšen je i bivši vlasnik i sadašnji član Odbora direktora kompanije "Bemax" Veselin Kovačević.

Oni se sumnjiče da su učinili više krivičnih djela pranje novca.

“Po nalogu specijalnih tužilaca i u skladu sa odlukama nadležnog suda, u Podgorici, SPO izvršava hitne dokazne radnje sa ciljem prikupljanja dokaza i tragova o krivičnim djelima”, ističu iz SDT-a, kako pišu Vijesti.

Dodaju da će Ubović i Kovačević biti sprovodeni radi saslušanja u Specijalno državno tužilaštvu u zakonskom roku, a nakon njihovog saslušanja i završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju, javnost će biti obaviještena o pokrenutom postupku.