Izvor: Uprava policije

U nastavku akcije u kojoj su juče slobode lišeni Ranko Ubović i Veselin Kovačević, službenici policijskog Sektora za borbu kriminala danas su pretresli njihove tjelohranitelje, među kojima su i dvojica bivših policijskih službenika -Željko Vukadinović i Neško Jaredić od kojeg je oduzet pištolj.

Iz Uprave policije saopštili su da su osim Jaredića i Vukadinovića pretresli i Milana Milikića, Dejvida Kajevića i Dragana Kapešića.

"Preduzimajući dalje mjere i radnje u odnosu na jučerašnje procesuiranje lica R.U. i V.K. od strane službenika Specijalnog policijskog odjeljenja i Specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da su izvršili krivična djela pranje novca, službenici Sekotra za borbu protiv kirminala su sproveli dodatne operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu povezanih lica.

Ovom prilikom izvršeni su pretresi na više lokacija, kao i pregled članova fizičkog obezbjeđenja pomenutih osumnjičenih lica, i to lica: D.K, zatim lica M.M. i D.K. - bivših policijskih službenika, Ž.V - bivšeg policijskog službenika, ranije osuđivanog na dugogodišnju kaznu zatvora zbog krivičnog djela protiv života i tijela i N.J, suspendovanog policijskog službenika. Prilikom pretresa je kod lica N.J. pronađeno i oduzeto vatreno oružje – pištolj, u vezi sa kojim će nadležni organi preduzeti dalje zakonom propisane mjere i radnje", saopšteno je iz UP.

Poručuju da nastavljaju intenzivne aktivnosti na identifikovanju, procesuiranju i razbijanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa i sa njima povezanih lica, kao i na podizanju nivoa bezbjednosnog ambijenta i uspostavljanju vladavine prava.