Odgovarajući na pitanja advokata Zdravka Begovića, svjedokinja je rekla da Medenica nikada "nije vršila pritisak na nju i kolege".

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Sutkinja Vrhovnog suda Radojka Nikolić kazala je da Vesna Medenica nikada nije uticala na nju i kolege u donošenju odluka. Ona je svjedočila pred Višim sudom u Podgorici gdje je danas nastavljeno suđenje bivšoj predsjednici Vrhovnog suda i ostalim okrivljenima.

Pred Specijalnim vijećem sudije Vesne Kovačević danas su pročitane poruke koje su razmjenjivale Nikolić i Medenica. Na suđenju su Nikolić predočene i poruke u kojima Medenica pita za predmet "Carine": "Koga da pritisnem", a Nikolić odgovara da “pita Braca”.

Nikolić je pojasnila da je Braco sudija Femić i da formulaciju "koga da pritisnem" nije doživjela kao pritisak i da joj tu "nije ništa čudno bilo".

“Ja mislim da ništa strašno nije rekla”, kazala je Nikolić. Dodala je da je u tom slučaju odluka donijeta većinom glasova.

“Ako se interesovala za neki predmet, to je da bi se ubrzao”, navela je Nikolić.

Predsjednica vijeća, sutkinja Vesna Kovačević je pročitala poruke Nikolić u kojoj se Medenici zahvaljuje jer je izašao konkurs za njenog sina, kako bi se zaposlio, te kaže da je potom primljen na posao, pišu Vijesti.

"Da vam mene nema, strva vam ne bi bilo", odgovorila joj je Medenica u poruci.

Begović je pitao zbog čega se čita ta poruka, kad po njemu nema veze sa predmetom. Sutkinja je na to odgovorila da joj je ta poruka najinteresantnija.

Suđenje se nastavlja petog novembra.

Na optužnici osim Miloša i Vesne Medenice su i Luka Bakoč, ali i policajci Milorad Medenica, službenici Uprave carina i prihoda Ivana Kovačević, Marko Vučinić, Goran Jovanović, špediteri Marjan Bevanja i Savo Karanikić, zatim Vasilije Petrović sin vlasnika kompanije Cijevna komerc. Za pripadništvo u kriminalnoj organizaciji tereti se i Marko Popović, Bojan Popović, Marko Vučinić, Darko Lalović, Petar Milutinović, Nikola Raičević i Radomir Raičević kao i firma Kopad Company iz Nikšića.

Govoreći o predmetu "Carine" Nikolić je rekla da je odluka usvojena većinom glasova i da je revizija odbijena. Pojasnila je da je došlo do administrativne greške kada je unijeto da je jednoglasno donijeta ta odluka. Ona je navela da joj je vrlo stresno bilo saslušanje kod tužioca, prenose Vijesti.

“Došlo je do nesrećne administrativne greške u ovom predmetu, da bilješka nije pratila zapisnik. Istina je ono što piše u zapisniku o vijećanju i glasanju. Moj je propust što nisam pratila da li bilješke prate zapisnik. Revizija je odbijena, odluka je nepromijenjena, samo ovamo je ispalo većinom glasova, a ovamo jednoglasno. Odluka je donijeta većinom glasova, a stavljeno je jednoglasno. Tu je došlo do greške, propust je moj. Trebala sam da provjerim zapisnik", precizirala je Nikolić.