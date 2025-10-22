U nastavku suđenja u svojstvu svjedoka saslušana je sudija Rada Kovačević koja je dala izjavu i u istrazi 05.07.2022. godine, pred Specijalnim državnim tužilaštvom.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica danas je u nastavku suđenja kriminalnoj organizaciji koju je prema tvrdnjama Specijalnog tužilaštva formirao njen sin Miloš, negirala glasine i objave pojedinih medija da je svojevremeno prisluškivala jedan broj svojih kolega u Vrhovnom sudu, prenosi Dan.

"Svi znamo ko je u posjedu informacija u ANB-u i da o tome postoji ijedan trag sigurno bi do danas izašao na vidjelo. To važi i za Vrhovni sud u kojem je nakon mene došlo dvoje sudija na čelo, pa ni do danas niko nije objelodanio da postoji ijedan trag o bilo kakvom prisluškivanju sudija tog suda. To je pušteno u javnost samo da bi neko od sudija najviše sudske instance kazao nešto protiv mene", kazala je Medenica.

U nastavku suđenja u svojstvu svjedoka saslušana je sudija Rada Kovačević koja je dala izjavu i u istrazi 05.07.2022. godine, pred Specijalnim državnim tužilaštvom. Tom prilikom ona je navela da je sa bivšom predsjednicom Medenica Vesnom istog dana 2001. godine izabrana u Viši sud u Podgorici, od kada i datira njihovo poznanstvo. Kasnije je napredovala i izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, a ona je u Vrhovni sud prešla 08. februara 2010. godine i od tog dana su se "bolje upoznale", piše Dan.

" Odgovorno tvrdim, moralno i krivično, da se Medenica nikad nije interesovala za bilo koji predmet, kako kod mene lično, kao sudije ili člana vijeća, tako ni u njenom prisustvu ", izjavila je Kovačević.

Jedino interesovanje koje je imala, tvrdi Kovačević, bilo je na jednoj opštoj sjednici gdje je istakla da moraju povesti računa o predmetima u kojima su pojedine opštine tužena strana u sporu, a radnici tužioci, jer ih je bilo jako puno, kao i u vezi sa predmetima eksproprijacije vezano za novi auto-put, ali ne da ih uzimaju preko reda, jer to nijesu prioritetni predmeti, ali svakako da ih imaju u vidu, jer je interes države u pitanju.

Pred sudom je danas svjedočila i bivša sudija Vrhovnog suda Vesna Begović koja je između ostalog tvrdila da nikada u svojoj četiri decenije dugoj sudijskoj karijeri niko na nju nije mogao uticati. Istakla je "šta sam sve radila" i da sebi to nikada ne bi dozvolila, prenosi Dan.

Na to je uslijedila opaska branioca Zdravka Begović koji je prokomentarisao ,,Pa su vas prisluškivali".

Begović je podsjetila da je sporni predmet "Cijevna" u glavnom dijelu ukinut i dodala da kada joj je Medenica poslala poruku sadržine "Veco, vidi mi taj predmet" to nije doživjela kao bilo kakav uticaj već samo kao uput da predmet uzme u rad, prenosi Dan.

Kovačević je reklada što se tiče predmeta "Cijevna Komerc" protiv "Omorike", toga predmeta se ne može sjetiti, već je iz medija saznala da je u jednom periodu zaduživala taj predmet. Pojasnila je da tom predmetu ni korice nije vidjela. Dalje je pojasnila da nikada od predsjednice Vesne Medenice nije tražila bilo kakvu uslugu niti primila bilo kakav poklon.

Posebno je istakla da nikada nije saopštila bilo koju odluku nakon vijećanja i glasanja, a prije otpremanja iz suda, ni u kom slučaju, čak ni zaposlenima u sudu, a kamoli strankama.

Nadalje je navela da što se tiče predmeta "Gugi Comerce" protiv "Fab Live" ne sjeća se bilo kojih detalja, sve do čitanja te odluke sa sajta Vrhovnog suda Crne Gore, a nakon što je objavljeno u medijima da je sa tim u vezi pokrenut krivični postupak. Istakla je da predsjednica nikada nije pitala za taj predmet, prenosi Dan.

Nakon što je svjedokinji pokazana komunikacija putem poruka sa okrivljenom Medenica Vesnom u kojoj se zahvaljuje predsjednici Medenici za poklon, sat u kojoj istoj saopštava "nadam se da nema veze sa onim predmetom", svjedokinja je odgovorila da je negdje pred kraj svog mandata u Sudskom savjetu, izbila afera oko testiranja kandidata za sudije osnovnih sudova, gdje je između ostalog bila posebno napadnuta da je dala pretežak test i te prilike je saslušavana u tužilaštvu u vezi sa predmetnim događajem, nakon čega joj se predsjednica zahvalila i stala u njenu odbranu, te tom prilikom ista je izvadila jedan sasvim običan ručni sat koji uopšte nije firmiran, ali u konačnom ona ovaj poklon nije ni prihvatila, već je istog dana predsjednici ovaj sat vratila. Nakon što je svjedokinji pokazana poruka od 15.12.2020.godine, u kojoj okrivljenoj Medenica Vesni kaže da je sat previše vrijedan i preskup, svjedokinja je odgovorila da smatra da je svaki sat vrijedan kao poklon, piše Dan.

Takođe je kazala da nema saznanja da je bilo koje lice ulazilo kod predsjednice Vesne Medenice u Kliničko bolničkom centru, za vrijeme dok je ista bila lišena slobode, a prije odlaska u Istražni zatvor.

Nakon što je svjedokinji pokazan izvod iz transkripta razgovora sa licem Vanja, u kojem se navodi da je kod okrivljene ulazio izvjesni Sveto, svjedokinja je odgovorila da mora da je došlo do greške, i da se u konkretnom radi o doktoru.