Razlog odlaganja je taj što su advokati iz redova odbrane zatražili dodatno vremena da se upoznaju sa mišljenjem i nalazom vještaka koji se odnosi na to da li je ICloud sastavni dio sadržaja mobilnog telefona ili nije.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je odloženo suđenje koje se vodi u postupku protiv Vesne Medenice i Milice Vlahović Milosav, prenosi Dan. Postupak vodi sudija Branislav Leković.

Vesna Medenica je sudu kazala da nije dobila nalaz i mišljenje vještaka i da joj treba vremena da se upozna sa istim i konsultuje se sa stručnim licem kako bi mogla, sa svojim advokatima, da vještaku postavlja pitanja, piše Dan.

Kako je u izjavi za medije kazao advokat Zdravko Begović, odbrana smatra da I Cloud to nije i da ne može biti sastavni dio mobilnog telefona, već da je to zasebna baza podataka na internetu.

Naveo je u izjavi za medije da bi odbrana mogla zatražiti izdvajanje iz spisa predmeta dio koji se odnosi na sadržaj sa I Clouda, jer je naredbom iz istrage bilo naloženo da se vještači sadržaj koji se nalazi u mobilnom telefonu.

Takođe, i advokat Sava Kostić, pravni zastupnik oštećene firme zatražio je odlaganje kako bi se dodatno upoznao sa spisima predmeta jer je nov u postupku, navodi Dan.

Optužnicom se navodi da je Vesna Medenica, kao predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, zloupotrebom službenog položaja putem podstrekavanja, navodno uticala i na sutkinju Privrednog suda Milicu Vlahović Milosavljević da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, na štetu korporacije "Ten" sa sjedištem u Moskvi.

Sudija Milica Vlahović Milosavljević, optužena je da je nezakonito donijela rješenje kojim je usvojen predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja radi obezbjeđenja novčanog potraživanja predlagača Rada Arsića. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljena Vlahović Milosavljević izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljena Medenica Vesna krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 24 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.