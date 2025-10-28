Vesna Medenica je pred sudom izjavila da je jedina moguća odlula da je sud oslobodi optužbi.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Pred podgoričkim Višim sudom održane su završne riječi u ponovljenom postupku u kojem se sudi Vesni Medenici, bivšoj predsjednici Vrhovnog suda, zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja, prenosi Dan.



Vesna Medenica je pred sudom izjavila da je jedina moguća odlula da je sud oslobodi optužbi.

Presuda je zakazan za 31.10.2025. Postupak vodi sudija Sonja Keković. Medenica je ranije u ovom postupku bila osuđena na šest mjeseci zatvora za zloupotrebu službenog položaja. Tu presudu Višeg suda je ukinuo Apelacioni sud.

"Iskazujem svoja očekivanja da će sud sada imati mnogo više prostora, s obzirom na ukidne razloge Apelacionog suda da i procjeni dokazni materijal i donese samo jednu moguću odluku a to je da me oslobodi od optužbe", kazala je između ostalog Medenica, prenosi Dan.

Ona je ukazala da je tužilac pokušao korektivno izmijeniti činjenični opis optužbe, dodajući novi član Zakona o upravnom postupku, za koji SDT navodi da je ona prekršila.

"Predsjednica Vrhovnog suda postupa isključivo po Zakonu o sudovima i sudskim postupcima. Tako da su sve moje radnje preduzete u skladu za zakonom koji me obavezivao", istakla je Medenica i dodala:

"Neću se baviti zašto i zbog čega tužilac iskazuje upornost da dokaže nešto čega nema, ali se uzdam u integritet Vas sudija da ćete donijeti ispravnu odluku i osloboditi me", piše Dan.

Advokat Zdravko Begović je, između ostalog, kazao da je nakon odluke Apelacionog suda kojom je ukinuta presuda, bio ubijeđen da će SDT odustati od krivičnog gonjenja.

I on je ukazao, kao i Medenica, da se u ovom slučaju ne radi o Upravnoj stvari i da se samim tim taj zakon ne može ovdje primjeniti

"Ja sam ubijeđen da u postupanju moje branjenice nema elemenata krivičnog djela i predlažem da sud odbaci optužbe", kazao je Begović.

I advokat Zdenko Tomanović, koji takođe zastupa Vesnu Medenicu, smatra da je jedina ispravna i zakonita odluka oslobađajuća presuda, prenosi Dan.

Dodao je da u konkretnom slučaju povodom pritužbe stranka nije mogla biti obaviještena jer je anonimna.

"Sudi se osobi koja ne bi bila danas na optuženičkoj klupi, da nije javnih presuda vladajuće političke elite. Zato ste vi važan garant i zaštitnik svakog građanina od ovakvih postupaka", naglasio je on i dodao:

"Vesna Medenica nije kriva i to siguran sam znaju svi."

Podsjećamo, Apelacioni sud u julu ukinuo je presudu Višeg suda u predmetu protiv Vesne Medenice zbog zloupotrebe službeng položaja kojom je osuđena na šest mjeseci zatvora i vratio je prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Specijalno državno tužilaštvo optužilo je Medenicu da je, sredinom februara 2019. godine, kao predsjednica Vrhovnog suda i tadašnja članica Sudskog savjeta, zloupotrijebila službeni položaj, tako što je omogućila sudiji Milosavu Zekiću da ne bude privremeno udaljen sa posla iako se protiv njega vodio krivični postupak pred kotorskim sudom.