Na suđenju grupi optuženih za učešće u švercu 4,3 tone kokaina jedan od okrivljenih, službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Petar Lazović danas je u Višem sudu u Podgorici kazao da je taj postupak samo paravn za političku naručenu diskreditaciju , te da je njegova porodica izabrana da bude žrtveno jagnje.

"U ovom postupku ništa nije slučajno. Ne radi se o greškama ili o neznanju. Vjerujem da se radi o strahu zbog medijskog i političkog pritiska koji ne jenjava na javno mnjenje i od mene prave da sam gori od crnog đavola i da sam kriv za sve i svašta u Crnoj Gori. Ovaj postupak je samo paravan za političku naručenu diskreditaciju. Nema veze sa pravom i pravdom, uz odsustvo ljudskosti. Moja porodica je izabrana da bude žrtveno jagnje", izjavio je Lazović prilikom iznošenja svoje odbrane.

On je negirao navode optužnice da je radio u interesu kavačke grupe, da je mučio osobe iz suprotstavljenog klana i da ima bilo kakve veze sa švercom 4,3 tone kokaina. Dodao je da se postupak vodi sa adrese koja nije sudnica i da se odluke donose da bi se zadovoljili pojedini političari.

Lazović smatra da se, kako je kazao, senzacionalističkim izvještavanjima želi napraviti neprimjeren pritisak na pravosudne organe, da bi se otežao njegov i položaj njegove porodice, prenose Vijesti.

"U tome se uspjelo. Najteže mi pada procesuiranje mog oca", istakao je on.

Prilikom iznošenja svoje odbrane naglasio je da je kao operativac ANB-u, te od 2019. kad je prešao u Sektor za borbu protiv organizovanog kriminala, radio danonoćno i da je je upravo taj sektor spriječio najteža krivična djela.

"Dosta slučajeva je procesuirano upravo na osnovu mojih operativnih podataka. Ja sam operativac koji je spreman na sve da dođe do određenih podataka za interes države Crne Gore. Spreman sam sve da uradim za Crnu Goru, ali ne i svašta", dodao je.

Lazović je pomenuo predmete koji su realizovani na osnovu njegovih informacija, kao što su: zapljena više od 500 kilograma droge u Hamburgu, realizovanje akcije šverca skanaka na Adi Bojani, sprječavanje likvidacije kod Višeg suda, osujećenje napada na sutkinju Specijalnog odeljenja. Kazao je da je te podatke do kojih je dolazio dijelio sa svojim pretpostavljenima. O izvorima i informatorima nije želio da govori zbog njihove zaštite, ali i zbog zaštite, kako je kazao, svog života. Ocijenio je da je optužnica bez utemeljenja, te da je plod tužilačkog zaključka bez dokaza.

"Postupci protiv mene su iskonstruisani i to je očigledno, jer hoće da me prikažu da sam odgovoran za sve i svašta", naveo je.

Odgovarajući na pitanje svog branioca advokata Borivoja Borovića kazao da nikada nije koristio telefone sa skaj aplikacijama.

Optuženi Milan Popović je takođe negirao navode optužnice. On je kazao da nikada nije boravio u Ekvadoru, a samim tim nije ni učestvovao u prenošenju droge. Naveo je da je od 2018. godine suspendovan, te da nema ni teorijske šanse da je u predmetnom periodu 2020. godine odavao službene podatke.

"Nikada nisam imao skaj aplikaciju i kriptovani telefon. Nisam primao naređenja od Ljuba Milovića", rekao je Popović u odbrani.

Optužnicom specijalnog državnog tužilaštva okrivljeni su Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (koji se ranije prezivao Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović, pišu Vijesti.

Prema ranijim informacijama iz tužilaštva, neki od optuženih u ovom predmetu se terete za više krivičnih djela.- Lj. M., M. O., I. S., N. B., P. L., M. P., B. J., M. M., A. K., V. B., G. S., D. M., F. Z., I. N., T. A., M. N., D. K., M. B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj. M., M. O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj. M., I. S., M. O., B. J. i M. N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M. M., A. K. i Lj. M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D. K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D. K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena je u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike”, saopštio je ranije specijalni državni tužilac Vukas Radonjić.