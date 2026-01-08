Tramp razmatra pripajanje Grenlanda SAD-u, što zabrinjava Evropu i Dansku i moglo bi da ugrozi kredibilitet NATO-a.

Izvor: YouTube/screenshot

Tek što je američki predsjednik Donald Tramp svrgnuo i uhapsio venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, prešao je na novu, ali i staru temu – pripajanje Grenlanda, arktičkog ostrva koje pripada Danskoj, Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Iako je ranije nudio novac za ovu teritoriju, sada sve češće prijeti i vojnom silom. Ključno pitanje za Evropu je – šta bi se dogodilo ukoliko Trampove ambicije postanu stvarnost? Njegove najnovije izjave o mogućoj aneksiji Grenlanda, najvećeg ostrva na svijetu i člana NATO-a i Evropske unije, izazvale su talas kritika širom Evrope, uključujući oštre reakcije iz Danske i Grenlanda.

"Potreban nam je Grenland zbog nacionalne bezbjednosti. Trenutno se tamo nalaze brodovi Rusije i Kine", rekao je Tramp nedavno.

Bela kuća je objavila da razmatra više opcija za pripajanje Grenlanda, od kojih su sve jednostrane, uključujući kupovinu ostrva, pa čak i vojnu intervenciju.

Tokom Trampovog prvog mandata evropski lideri su uglavnom ismijavali njegovu ideju, ali nakon američke invazije na Venecuelu, više niko ne shvata temu olako, piše BBC.

Evropa u strahu

Nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, većinom evropskih lidera, sa Trampovim izaslanicima, gdje su se razgovarale situacije u Ukrajini i Grenlandu, evropski predstavnici su izašli zabrinuti. Danska upozorava da bi, ukoliko Trampova administracija jednostrano preuzme Grenland, to moglo označiti kraj transatlantskog odbrambenog saveza, na koji Evropa računa od kraja Drugog svjetskog rata. Posebno zabrinjava činjenica da SAD nisu pokazale interes za razgovor sa Dancima.

"Cela situacija još jednom pokazuje osnovnu slabost Evrope u odnosu na Trampa", rekao je jedan zvaničnik EU.

EU je izdala zajedničko saopštenje sa samo šest savezničkih zemalja Danske, pri čemu je izostala kritika SAD. Trampov direktan, ponekad i agresivan stil, izazvao je nervozu među evropskim liderima.

U novom svijetu velikih sila, gdje dominiraju SAD i Kina, uz Rusiju i Indiju, Evropa često djeluje pasivno i rizikuje da bude marginalizovana.

Priprema za vanredne situacije

Evropa je ranije pokazala servilnost prema Trampu, posebno u dva slučaja:

Nije ispunila obećanje da podrži Ukrajinu finansijski korišćenjem zamrznute ruske imovine.

Kada je Tramp uveo carine od 15% na robu iz EU, blok je obećao da neće uzvratiti zbog straha od gubitka američke podrške.

Američka ambasadorka pri NATO-u, Džulijana Smit, upozorila je da bi situacija mogla "raspasti EU" i postaviti egzistencijalnu dilemu za NATO, te da Evropa mora ozbiljno shvatiti Trampove prijetnje prema Grenlandu.

"Vodeće evropske sile možda bi trebalo da razmotre planove za vanredne situacije i razmotre formiranje novog odbrambenog pakta", navela je Smitova.

Sa druge strane, Ijan Leser iz njemačkog Maršalovog fonda SAD ističe da postoji mogućnost dogovora sa Trampom, jer američka administracija daje prioritet ekonomskim i komercijalnim pitanjima. Problem je, međutim, što ciljevi američkog predsjednika nisu jasni, a tempo odluka u Evropi mnogo sporiji nego u Vašingtonu.

NATO bi mogao biti potkopan iznutra

Ideja da bi članica NATO-a mogla napasti drugu članicu – konkretno da SAD izvrše invaziju na Grenland – djeluje apsurdno. Član 5 NATO-a predviđa da će oružani napad na jednu ili više članica u Evropi ili Sjevernoj Americi biti tretiran kao napad na sve članice. To je jasno kada prijetnja dolazi od Rusije, ali situacija postaje komplikovana kada dolazi od najmoćnije članice samog saveza.

"Ako SAD napadnu neku članicu NATO-a, sve će se raspasti", izjavila je danska premijerka Mete Frederiksen.

Tramp je tokom predsjedničke kampanje 2024. rekao da neće štititi "neodgovorne" članice NATO-a, odnosno one koje ne izdvajaju 2% BDP-a za odbranu. SAD više nisu "primarno fokusirane" na odbranu Evrope, dodao je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Iako je to izazvalo uzbunu u Evropi, diplomatski manevri prije NATO samita u junu djelomično su prikrili problem. Ipak, samit je samo prikrio duboku podjelu.

"Samit je prošao dobro u smislu da su se formule svidjele Trampu, ali nisam sigurna koliko je to održiva strategija", ocenila je Marion Mesmer iz istraživačkog centra "Četam haus".

Šta NATO može učiniti ako Tramp napadne Grenland

Niko ne očekuje da bi preostalih 31 članica NATO-a vojno branilo Grenland ukoliko SAD pokuša da ga zauzme, što je potvrdio i Trampov savjetnik Stiven Miler. Prema njegovim riječima, svijet je "uređen snagom, silom i moći" – a ne ugovorima ili uzajamnom podrškom.

Čak i kada bi pokušale, evropske članice nemaju realne šanse. SAD imaju oko 1,3 miliona aktivnih vojnika, dok Danska ima svega 13.100. Brzina kojom su SAD uhvatile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores ilustruje američku vojnu moć.

Članstvo SAD u NATO-u možda se ne bi promijenilo čak ni nakon zauzimanja Grenlanda, jer ugovor NATO-a ne predviđa izbacivanje članice. Međutim, situacija u kojoj jedna članica okrene snagu protiv druge ozbiljno bi narušila kredibilitet 76 godina starog vojnog saveza.

Analitičari upozoravaju da je posljednji talas Trampovih prijetnji već nanio štetu, čak i dok ruska prijetnja u Ukrajini izgleda realnija nego ikada.