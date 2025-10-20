Razlog odlaganja je odsustvo člana sudskog vijeća, koji danas nije mogao da pristupi iz privatnih razloga.
Pred podgoričkim Višim sudom odloženo je suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, prenosi Dan.
Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, osim Katnića, postali i specijalni tužilac Saša Čađenović.
Čađenović je pred SDT-om negirao veze sa kavačkim klanom. On je ukazao da posao tužioca obavlja 20 godina u skladu sa zakonom i ovlašćenjima, piše Dan.