Razlog odlaganja ročišta glavnog pretresa je zdravstveno stanje sudije Veljka Radovanovića, koji predsjedava tročlanim vijećem pred kojim se vodi postupak.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

U Višem sudu u Podgorici danas je za sjutra odloženo suđenje Zoranu Lazoviću nekadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije, Milivoju Katniću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu i nekadašnjem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebe službenog položaja i pranja novca.

Rješenjem vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica SDT-a kojom se Lazoviću stavlja na teret da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 u vezi člana 23 st.2 krivičnog zakonika Crne Gore, produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 st. 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.2 u vezi st. 1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljenom Katniću krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, dva krivična djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st.1 u vezi člana 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Lazović se tereti da je tokom 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović i druge nepoznate osobe, te da su sarađivali sa kriminalnom organizacijom koju je organizovao odbjedli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Nekadašnji GST okrivljen je da je u januaru 2022. godine sa optuženim tužiocem Čađenovićem, koji je bio obrađivač predmeta, zloupotrijebio službeni položaj odnosno da je pribavio korist optuženom Petru Lazoviću, policajcu Ljubu Miloviću, Radoju Zviceru i Dušku Roganoviću i još sedmorici pripadnika te kriminalne organizacije.