U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno suđenje Zoranu Lazoviću nekadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije, Milivoju Katniću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu i nekadašnjem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, optuženi za stvaranje kriminalne organizacije,

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Sa iznošenjem odbrane nastavio je okrivljeni Katnić, koji je ponovo negirao navode optužbe, ukazujući da je tužilaštvo sakrivalo dokaze i poruke.

Naveo je da je u vezi policijskog službenika Ljuba Milovića rad počeo 2017/ 2018. godine, te da je prve informacije o njemu dobio tokom 2019. godine od prijateljske od veze iz bezbjendosnog sektora Srbije. Katnić je rekao u odbrani da je Milović imao uticaj u svim bezbjednosnim strukturama Crne Gore, ali i da je bio povezan sa BIA Srbija i Rusijom, prenose Vijesti.

Što se tiče Skaj komunikacija, koje je Europol dostavio na ime specijalnog tužioca Saše Čađenovića, Katnić je rekao da su zaključili da nema osnovane sumnje da je neko od službenika koji se tu pominju počinio krivično djelo, osim Ljuba Milovića.

Istakao je da je Petar Lazović u svome radu, koji je obuhvatao operativu, te je imao veliki doprinos u hapšenju pripadnika "kavačkog klana" i članova drugih kriminalnih organizacija i sprečavanju ubistava. Naveo je da to potvrđuje i iskaz svjedoka službenika policije Milorada Žižića.

Katnić je sudu pojasnio da je netačno da je on rekao da Saša Čađenović vodi ove predmete. Istakao je da je to dogovoreno na sastanku sa EUROPOL-om i da je zato EUROPOL dostavio SKY materijal na ime Saše Čađenovića i sa jedinstvenom pristupnom šifrom.

Dana petog avgusta 2021., specijalni tužilac Saša Čađenović u svojstvu građanina saslušao je Petra Lazovića, koji nije sakrio da je imao kontakt sa Ljubom Milovićem i BIL licima i nepoznatim licima koja su bila njemu saradnici i doušnici. Naveo je da je to radio isključivo kao službeno lice, jer mu je to bilo u opisu posla i prikupljanje informacija. Naveo je i da je o tim komunikacijama i pribavljenim informacijama informisao svoje nadređene”, izjavio je Katnić pred sudom.

Dodao je da je analizom iskaza Petra Lazovića i dovodeći ga u vezu sa SKY-em, tužilac Saša Čađenović je našao da ima osnova za pokretanje krivičnog postupka. Katnić je zatim dodao da je Čađenović povodom SKY uputio zamolnicu organima Francuske, kako se ne bi ponovila situacija da istražni sudija, kao što se desilo u jednom postupku, osumnjičene pusti da se brane sa slobode.

"Skaj smo dobili kao operativan podatak, on u takvom obliku nije mogao da bude dokaz. Zamolnicu su slali svi tužioci koju su postupali u predmetima gdje je SKY. Ni tada, ni danas ja nisam mogao zamisliti da bi Saša Čađenović sakrio, da me ne bi obavijestio da se u tim dopisima nalaze dokazi da je počinjeno krivično djelo u nadležnosti SDT-a. Jer je protiv tih lica Radoja Zvicera i drugih, on pokrenuo veći broj postupaka. Nakon što je Saša Čađenović analizirao sadržaj dopisa i izvještaje iz krivičnih postupaka koji su pokrenuti na osnovu informacija koje je dostavljao Petar Lazović, detaljno me informisao da ne postoji osnov sumnje da je bilo koje lice koje se pominje počinilo krivično djelo, osim Ljubo Milović. Zatim mi je iznio namjeru da planira da ga sasluša. Kako sam imao određene informacije o Miloviću, a da ne bih to ugrozio, istragu, kazao sam da sačeka i da ću mu reći šta će da uradi. Imao sam informaciju da je Milović veza između kavačkog klana i određenih struktura u Srbiji. Naložio sam da se u odnosu na Milovića nastavi operativni rad", izjavio je Katnić.

U vezi optužbi da su on, Saša Čađenović i Zoran Lazović spriječili krivično gonjenje Duška Roganovića, navodnog pripadnika kavačkog klana - ogranak Herceg Novi, Katnić je rekao da kada je specijalni istražni tim konstatovao da imaju dokaze protiv lica koja se povezuju sa Duškom Roganovićem, ali ne i protiv njega, da je naredio proširenje izviđaja. Dodao je da je na kraju sve rezultiralo optužnicom protiv Duška Roganovića za teška krivična djela. Milivoje Katnić je istakao da u tom periodu nisu imali dokaza protiv Duška Roganovića, jedino iskaz Milana Kankaraša koji je pred Višim sudom izuzet u jednom od ranijih postupaka.

"Nisu tačni navodi optužbe da mi je Zoran Lazović naredio da ne pokrećem postupak protiv Duška Roganovića", rekao je Katnić u odbrani.

On je kazao i da su neistiniti navodi iz poruke Petra Lazovića koje sugerišu da je Zoran Lazović od njega tražio da se ne hapsi Duško Roganović. Naveo je da je ta poruka lažna i reciklirana i podsjetio da je o tome govorio na prethodnom ročištu.

Katnić je citirao više poruka za koje je naglasio da dokazuju njegove trvdnje a da ih postupajući tužilac krije.

Dodao je da je Milan Kankaraš odavao informacije i kavčanima i škaljarcima i o kavčanima i škaljarcima, pišu Vijesti.

Rješenjem vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici potvrđena je optužnica SDT-a kojom se Lazoviću stavlja na teret da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st. 1 u vezi člana 23 st.2 krivičnog zakonika Crne Gore, produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 st. 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore i produženo krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.2 u vezi st. 1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljenom Katniću krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, dva krivična djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 st.1 u vezi člana 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Lazović se tereti da je tokom 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović i druge nepoznate osobe, te da su sarađivali sa kriminalnom organizacijom koju je organizovao odbjedli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, prenose Vijesti.

Nekadašnji GST okrivljen je da je u januaru 2022. godine sa optuženim tužiocem Čađenovićem, koji je bio obrađivač predmeta, zloupotrijebio službeni položaj odnosno da je pribavio korist optuženom Petru Lazoviću, policajcu Ljubu Miloviću, Radoju Zviceru i Dušku Roganoviću i još sedmorici pripadnika te kriminalne organizacije.

Suđenje se nastavlja sjutra.