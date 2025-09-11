U podgoričkom Višem sudu suđenje je odloženo za 22. septembar zbog izostanka predsjednika krivičnog vijeća usljed zdravstvenih problema.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Suđenje bivšem visokom funkcioneru Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Zoranu Lazoviću, nekadašnjem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću jutros je u podgoričkom Višem sudu odloženo za 22. septembar zbog izostanka predsjednika krivičnog vijeća usljed zdravstvenih problema.

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Lazovića i Katnića za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.

Za Lazovića tvrde da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član, osim Katnića, postao i specijalni tužilac Saša Čađenović.

Oni su, prema navodima optužnice, radili u korist pripadnika kavačkog kriminalnog klana.