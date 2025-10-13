Optuženi Mileta Ojdanić je, između ostalog, kazao da nije član i organizator ni jedne kriminalne organizacije i da nije Milu Božoviću i drugima davao naloge.

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održano suđenje nekadašnjem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću, službeniku policije Ljubu Miloviću i Petru Lazoviću i ostalim članova grupe optužene za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Suđenje je održano tako što su optuženi počeli da iznose odbranu. Danas su tako pred sudom saslušani optuženi Mileta Ojdanić i Ivan Stamatović. Oni su negirali krivicu i navode optužnice, prenosi Dan.

Optuženi Mileta Ojdanić je, između ostalog, kazao da nije član i organizator ni jedne kriminalne organizacije i da nije Milu Božoviću i drugima davao naloge.

"S obzirom na to da se ne osjećam krivim neću odgovarati na pitanja. Ono što se ističe u medije za ovaj postupak, od toga ni deset posto nema u optužnici. Protiv mene se pred Osnovnim sudom Kotor vodi postupak u kojem sam priznao krivicu. Isto bih uradio i u ovom slučaju da se osjećam krivim", rekao je Ojdanić.

On je naglasio da je od samog početka etiketiran kao policajac a da sa policijom nema veze, piše Dan.

"Radio sam kao policajac osam godina, nakon čega sam napustio policiju. Od tada sam se bavio privatnim poslom. Policiju sigurno nisam napustio da bih se bavio kriminalom. Tada su bila teška vremena, više nismo primali platu, nego što jesmo, bile su 90-te", istakao je on.

Rekao je da su mediji predstavili da je on organizator kriminalne grupe bliske " kavačkom klanu", to jest takozvani policijski kartel.

"Tada stvar postaje jasna, postaje mi jasno da se iza svega ovoga krije zla namjera", naveo je Ojdanić.

Optuženi Ojdanić je naveo da se u ovoj optužnici radi o kvantitetu a ne o kvalitetu dokaza i da nikad nije imao predmetnu aplikaciju (SKY). Naveo je da ga SDT dovodi u kontekst sa optuženima od kojih uglavnom nikoga nije poznavao. Tako je kazao da je Petra Lazovića upoznao u pritvoru. Istakao je da ga navodi ove optužnice vrijeđaju kao čovjeka.



Dodao je da nije davao naloge Milu Božoviću i drugima i da mu je Milo Božović višedecenijski prijatelj, prenosi Dan.

"Uglavnom je optužnica izvrnuta - pa si radio što nisi, poznavao si koga nisi, sve što je zakonski stečeno je ilegalno", kazao je optuženi.

On je pomenuo da je na jednoj od konferencija Dritan Abazović, kada je bio premijer, kazao za njega da je uhapšen najveći narkodiler, šef evropskog i balkanskg podzemlja. Optuženi je osporio i te navode.

Optuženi Ivan Stamatović je detaljno osporio navode optužnice, posebno one koji se odnose na " SKY" aplikaciju.

"Kao bivši policijski službenik provodio sam i vršio radnje dokazivanja. Volio bih da vidim početak i kraj ove radnje kojom se došlo do SKY prepiske. Počeo bih od naredbe suda.Tražim od suda da naloži tužilaštvu da nam dostavi naredbu suda iz Francuske", istakao je, između ostalog, Stamatović.

On je kazao da je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović jednom prilikom za SKY naveo da se radi o ispravi. Ukazao je da je Novović jednom ukazao i da je jedna SKY preipska, u kojoj se pominjalo ime Petra Lazovića, netačna. Stamatović smatra da je time GST potvrdio da je SKY podložan manipulaciji.

"Način pristizanja SKY materijala treba da produbi sumnju svakog, pa i suda", naveo je Stamatović i dodao da se kada je SKY u pitanju javlja neko "novo pravo" i to ono "vjerujuće", prenosi Dan.

Naglasio je da se cijela optužnica zasniva na subjektivnim zajljučcima tužioca i da u SKY komunikaciji ima pinova koje je koristilo više osoba, a među kojima je i pin koji njemu SDT pripisuje.

Ukazao je, između ostalog kako navodi Dan, da ga SDT tereti da je prenosio podatke za " kavački klan" i dodao da je to nelogično jer ga SDT sumnjiči i da je mučio članove "kavačkog klana". Dodao je da nikad nije bio u državama za koje SDT navodi da je bio radi prenošenja droge.

Suđenje je bilo zakazano za 10.30 časova, ali je pomjereno za 12.00 zbog štrajka zaposlenih u pravosuđu koji se održava svaki dan od 11.00 do 12.00 časova.

Na optužnici Specijalnog tužilaštva nalaze se Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (koji se ranije prezivao Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.

Prema ranijim informacijama iz tužilaštva, neki od optuženih u ovom predmetu se terete za više krivičnih djela.

"Lj. M., M. O., I. S., N. B., P. L., M. P., B. J., M. M., A. K., V. B., G. S., D. M., F. Z., I. N., T. A., M. N., D. K., M. B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj. M., M. O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj. M., I. S., M. O., B. J. i M. N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M. M., A. K. i Lj. M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D. K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D. K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena je u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike" ,saopštio je ranije specijalni državni tužilac Vukas Radonjić, prenosi Dan.