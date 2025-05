Odlaganje ročišta tražio je predsjednik sudskog svijeća iz zdravstvenih razloga.

Danas je u Višem sudu u Podgorici odložen početak suđenja Ljubu Miloviću i Mileti Ojdaniću, bivšim službenicima policije, bivšem predsjedniku Opštine Budva Milu Božoviću i ostalim članovima kriminalne organizacije. Odlaganje ročišta tražio je predsjednik sudskog svijeća iz zdravstvenih razloga, prenose Vijesti.

Osim Ojdanića, Milovića i Božovića na optužnici je 18 osoba i terete se za šverc 4,3 tone kokaina, a neki optuženi se povezuju i sa pranjem novca.

SDT je ovom optužnicom obuvatilo bivšeg službenika policije Ljuba Milovića, Miletu Ojdanića, Ivana Stamatovića, Nebojšu Bugarina, Petra Lazovića, Marka Novakovića, Milana Popovića, Miloša Mišurovića, Vladimira Bajčetu, Gorana Stojanovića, Dejana Kneževića i Darka Kneževića, Mila Božovića, Radoja Zvicera, Božidara Jabučanina (46), Aleksandra Kekovića, Dražena Milovića, Filipa Zindovića, Ivana Nikolića, Tihomira Adzića, Ivana Mijatovića i više NN lica.

Između ostalog, oni se terete za stavaranje kriminalne organizacije, pranje novca, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, pišu Vijesti.

"Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 21 okrivljenog lica i to protiv: Lj.M., M.O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., G.S., D.M., F.Z., I.N., T.A., M.N., D.K., M.B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj.M., M.O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj.M., I.S., M.O., B.J. i M.N., za krivična djela pranje novca - oko sedam miliona eura, protiv M.M., A.K. i Lj.M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D.K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D.K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike", navodi se u ranijem saopštenju portparol i specijalni državni tužilac Vukas Radonjić.