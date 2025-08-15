Da je dio narko-trafikanata sa područja bivše Jugoslavije sarađivao sa njima proizilazi iz transkripata razgovora sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, koje su vodili odbjegli pripadnik kavačkog klana sa policijskom značkom, Ljubo Milović i Trebinjac Božidar Ratković.

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Dio kavačkog klana sarađivao je sa kriminalnom organizacijom No Limit Soldiers (NLS), nastalom u siromašnom kvartu Koral Speht u Willemstadu, na ostrvu Kurasao (Curaçao), koja se od ulične bande razvila u transnacionalnu mrežu za trgovinu kokainom, pranje novca i naručena ubistva. Ta kriminalna organizacija povezana je sa nizom likvidacija, uključujući ubistvo političara Helmina Vilsa (Helmin Wiels) 2013. godine, a njene vođe hapšene su u međunarodnim policijskim akcijama od Kariba do Dubaija, pišu Vijesti.

Da je dio narko-trafikanata sa područja bivše Jugoslavije sarađivao sa njima proizilazi iz transkripata razgovora sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, koje su vodili odbjegli pripadnik kavačkog klana sa policijskom značkom, Ljubo Milović i Trebinjac Božidar Ratković.

Sakriveni iza nikova Oficir i Montana Malvada, Milović i Ratković mjesecima su razmjenjivali poruke o aktivnostima narko-grupa, planiranju likvidacija, otmicama, saradnicima i izdajnicima, kao i o međunarodnim policijskim akcijama u kojima su hapšeni pripadnici NLS-a i drugih povezanih kriminalnih grupa.

U višemjesečnoj komunikaciji sa Milovićem, sagovornik je u porukama više puta za sebe govorio u trećem licu, koristeći ime Božo. Prema saznanjima “Vijesti” iz međunarodnih izvora, upravo Ratković je na Skaju koristio i nadimak Montana Malvada.

Tokom ćaskanja o prilikama u balkanskom podzemlju, on se 30. novembra 2020. godine požalio Miloviću da su u Dubaiju, Belgiji i Brazilu uhapšeni njegovi.

“Pohapsiše sve ove moje u Dubai, Belg i Braz. Zarobih pare, moraću ići u Južnu da šta radim. Ostao je ovaj brat od Tajsona pa da nastavimo. Kaže mi, advokati mu rekli nastavak akcije EnKro”, napisao je on Miloviću tog dana.

Odbjeglog policajca zanimalo je kako su ih uhapsili, ali i je li sigurno zbog kriptovane Enkro aplikacije.

Nakon toga, Ratković piše detalje: “Da, 45 ih uhapsili EU, Dubai i 149 u Brazil. Srećom bacih go*na ta na vrijeme, taj Enkro”.

Navodi i što su sve međunarodne službe zaplijenile u toj akciji:

“Oduzeli im 100 i nešto kuća, 37 aviona i ko zna šta još. Tajson je bio br 1. Njega najviše je*e što je ubio 2013. nekog političara koji se zalagao da se ostrva u Južnoj odvoje od Holandije, sad mu nakačili i to. Ubio toga Wilsa, taj najpoznatiji svjetski borac protiv korupcije bio. Tvoja generacija, milijarade imao”.

Milović je prepisku proslijedio Mileti Ojdaniću, koji mu objašnjava da ako pričaju o Marokancu hapšenom u Dubaiju pa puštenom na slobodu, ta osoba jeste njihov saradnik koji im je “vadio” kokain.

Nakon toga, odbjegli policajac i traži odgovor od Trebinjca, koji i razrješava “misteriju”, objašnjavajući da je i Marokanac ponovo uhapšen, ali i o kome priča:

“On je opet uhapšen. Ovaj je iz Curasao, to su ostrva holandska. Shurendy Tyson Quant, bio sam kod njega na Dominikani, ima vilu, u sklopu vile zoološki vrt... Lavove, tigrove, sve, oca mu je*em. Ima tih njuški ozbiljnih. Dosta. Ima, klanovi su smiješni za strance vjeruj mi”...

Trebinjac Božidar Božo Ratković slovi za jednog od vođa balkanskog narko-kartela, sa snažnim vezama u Latinskoj Americi i Evropi, prenose Vijesti.

Prema medijskim navodima, njegova kriminalna mreža obuhvatala je krijumčarske rute iz Bolivije i Brazila, preko argentinskih i brazilskih luka, ka tržištima u Evropi i Južnoj Africi.

Poznato je da je koristio brojne lažne identitete i putne isprave, uz pomoć kojih je godinama izbjegavao hapšenja i izručenja, a zbog čega je u međunarodnim policijskim krugovima stekao nadimak “čovjek sa hiljadu lica”.

Prvi put uhapšen je 2010. godine u Brazilu zbog krijumčarenja 500 kilograma kokaina. I nakon toga nastavio je kriminalne operacije, a 12 godina kasnije slobode je lišen u Argentini. Tom prilikom zaplijenjeno je 165 kilograma kokaina skrivenog u brodskom kontejneru, namijenjenog evropskom tržištu.

Tokom boravka u zatvoru, u januaru 2023. godine, navodno je pretrpio težak moždani udar, što je rezultiralo djelimičnom paralizom. Zbog zdravstvenog stanja prebačen je u kućni pritvor u Avellanedi, pod elektronskim nadzorom. Krajem iste godine pobjegao je iz pritvora, iako je bio pod nadzorom i u invalidskim kolicima, te se od tada nalazi u bjekstvu. Prema dostupnim podacima, i dalje je van domašaja pravosudnih organa.