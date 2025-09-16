Pritvor mu je ukinut uz određivanje mjere nadzora zabrane napuštanja boravišta i obaveznog javljanja policiji svakih petnaest dana.

Tihomiru Adžiću, jednom od optuženih za pripadništvo kriminalnoj organizaciji Milete Ojdanića i Ljuba Milovića juče je u podgoričkom Višem sudu ukinut pritvor na njegov lični zahtjev i obrazloženje pošto je prethodno otkazao punomoćje svom braniocu, prenosi Pobjeda.

Pritvor mu je ukinut uz određivanje mjere nadzora zabrane napuštanja boravišta i obaveznog javljanja policiji svakih petnaest dana.

Za razliku od Adžića, sud nije prihvatio predloge da se ista mjera primijeni i na Bojana Ojdanića i Gorana Stojanovića, koji ostaju u pritvoru.

Ove odluke sud je donio prije nego je ročište odložio za 3. oktobar do kada treba da odluči o predlogu advokata Marka Radovića da se ovaj postupak spoji sa procesom koji se protiv Milete Ojdanića vodi pred Osnovnim sudom u Kotoru, jer, kako je kazao, oba predmeta počivaju na istim dokazima. Sud će o ovom zahtjevu naknadno odlučiti, navodi Pobjeda.

Tokom ročišta, optuženi i njihovi branioci ukazali su sudu na, kako su naveli, neadekvatne uslove u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) kada je u pitanju čitanje dokaza u elektronskoj formi.

Naveli su da je u Istražnom zatvoru na raspolaganju samo jedan računar za više od 50 optuženih, te da im je iz UIKS-a saopšteno da bi mogli nabaviti uređaje za pregled dokaza bez internet konekcije, ukoliko to sud odobri.

Na optužnici Specijalnog državnog tužilaštva nalaze se Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Tihomir Adžić, Filip Zindović (ranije Kljajević), Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović, piše Pobjeda.

Prema ranijim podacima iz tužilaštva, optuženi se terete za više teških krivičnih djela, uključujući: stvaranje kriminalne organizacije, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, oko 4,3 tone kokaina, pranje novca u iznosu od oko sedam miliona eura, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, odavanje tajnih podataka, zloupotrebu službenog položaja.

Prema navodima tužilaštva, ova kriminalna organizacija djelovala je u periodu od 2019. do februara 2021. godine, ne samo u Crnoj Gori već i u više država Evrope i Južne Amerike.