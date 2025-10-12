On je ponovio da je šokiran, te da ako mora da bude uhapšen i ako neki ljudi moraju da budu uhapšeni, daj da se da spisak ko su ti ljudi i da će biti uhapšeni bez obzira na to postoje li dokazi ili ne.

Izvor: Printscreen/Youtube/RTCG

Advokat vlasnika kompanije „Master inžinjering“ Vladana Ivanovića, Zoran Piperović, izjavio je da ga novi navodi iz naredbe o sprovođenju istrage protiv njegovog branjenika duboko iznenađuju i šokiraju, jer, kako navodi, nijesu potkrijepljeni konkretnim dokazima.

“Nisam iznenađen, već šokiran. Sada imamo novu tvrdnju u naredbi za sprovođenje istrage, a to je da je Vlado Ivanović prekrivao svoju imovinu koju je pribavio krivičnim djelom. Dakle, sve u ‘Masteru’ što ima, sve ono čime se bavio 30 godina, on je, ustvari, bavio se kriminalom i od prihoda od kriminala sticao imovinu.

Naravno, ne kaže se kojim kriminalom, koju imovinu, kako znaju da se bavio kriminalom, ništa, samo ‘gola’ tvrdnja. I druga tvrdnja da je primio keš novac. Ja sam rekao sudiji: ako nađete djelić, jednu riječ, jedno slovo da u spisima postoji dokaz da je uzeo keš od bračnog para koji je kupovao imovinu, od nekog trećeg lica, bilo šta odredite mu pritvor, neka tamo bude do kraja života”, rekao je Piperović.

Piperović je rekao da misli da će sudija Šćepanović odrediti pritvor njegovom branjeniku.

“Mislim da šta god su napisali, iako tu nema ništa, dajem časnu riječ, mogu da pokažem javno, pred kamerama, šta piše i postoji li to za što se navodi bilo kakva pozadina u smislu da postoji činjenica, fakat kojim se potkrepljuje prethodni navod koji se piše ili tretira u dispozitivu naredbe za sprovođenje istrage”, rekao je on.

On je ponovio da je šokiran, te da ako mora da bude uhapšen i ako neki ljudi moraju da budu uhapšeni, daj da se da spisak ko su ti ljudi i da će biti uhapšeni bez obzira na to postoje li dokazi ili ne.

“Rekao sam i sudiji, ovako možete i mene ujutru da uhapsite. Samo se nešto navede, ne mora da se kaže kako se zna to što se navodi. Dakle, ko god smeta, ajde, idi. Ovo nije dobar put. Ovakve tvrdnje iznositi, a ne potkrijepiti ih bilo čime i tražiti pritvor, ovo ne može”, rekao je Piperović.

On je upozorio da je “posebno opasno što sve prolazi”, izražavajući bojazan da bi i ovaj slučaj mogao proći na isti način.

“Ako ovo prođe, ja ću javno pokazati koje su to tvrdnje i onda neka laička javnost sudi kako se ovdje određuju pritvori i koliko ovdje može uopšte bilo koji advokat da pomogne bilo što. Kome se ovo sve obećava, zašto se ovo radi — saznaćemo jednog dana”, rekao je Piperović.

Piperović je rekao i da mu je u sudnici uručen odgovor na žalbu “na način koji nije primjeren”, te ponovo izrazio sumnju u način donošenja odluka.