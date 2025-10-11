SDT sumnja da je njegova kompanija, koja je gradila kompleks “Master kvart”, na svoje ime vodila nekretnine odbjeglog šefa kavačkog klana, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlasnik građevinske firme “Master inženjering” Vladan Ivanović uhapšen je zbog sumnje da je njegova kompanija godinama skrivala da je pet stanova u “Master kvartu” kupio odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer, a potom da bi prikrio vlasništvo, nekretnine ostavio upisane na preduzeće koje je gradilo kompleks u Podgorici.

Ivanović je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva uhapšen juče ujutro, a na teret mu se stavlja sumnja da je počinio krivično djelo pranje novca.

On je sinoć saslušan u SDT-u, gdje je odgovarao na pitanja, a potom mu je određeno tužilačko zadržavanje do 72 sata.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje u Podgorici izvršava hitne dokazne radnje prema fizičkim i pravnim licima i radnje lišenja slobode fizičkih lica zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivično djelo pranje novca”, saopštilo je Specijalno državno tužilaštvo.

Da se u “Master kvartu” nalaze Zvicerove nekretnine od ukupno 363 m2, SDT je otkrio tokom 2023. godine tokom proširene finansijske istrage protiv odbjeglog šefa kavačkog klana, zbog čega su od Višeg suda tražili da se i na tu imovinu, upisanu na kompaniju “Master inženjering”, stavi privremena zabrana raspolaganja, pišu Vijesti.

Riječ je o dupleksu broj 38, površine 85 m2, stanu pod brojem 39, dupleksu sa potkrovljem i tavanom od 82 m2, stanu na VIII spratu površine 52 m2, nekretnini od 72 m2, ali i još jednoj iste veličine i na istoj etaži kompleksa.

“Vijesti” su uvidom u list nepokretnosti Uprave za nekretnine utvrdile da je u “Master kvartu”, kompleksu od 45.000 kvadrata, i dalje veliki broj stanova upisan na firmu “Master inženjering”.

Tokom izviđajnog postupka, krajem maja prošle godine, sa leta za Beograd “skinut” je poznati beogradski arhitekta Aleksandar Petrović, a potom tokom informativnog razgovora, od njega su prikupljeni podaci oko uređenja enterijera brojnih stanova, ali i klijenata koji su ga angažovali za brojne poslove u Crnoj Gori, pišu Vijesti.

Nakon toga, početkom juna prošle godine, uslijedilo je višednevno pretresanje stanova u “Master inženjeringu”.

Pet stanova, za koje je SDT prikupio dokaze da ih je od “Master inžinjeringa” kupio Zvicer, bili su dio pravne bitke na relaciji Tužilaštvo-Viši sud u Podgorici, a nakon što je tražena privremena mjera zabrane korišćenja i raspolaganja nekretninama.

Istražni sudija Višeg suda je prvo na zahtjev SDT-a rješenjem, odredio privremenu mjeru obezbjeđenja zabrane korišćenja i raspolaganja, zbog postojanja osnovane sumnje da je riječ o imovini, koja je stečena kriminalnom djelatnošću.

Na to rješenje žalbu je uložila kompanija “Master inženjering”, pa je krivično vijeće Višeg suda, kojim je predsjedavao sudija Zoran Radović, u žalbenom postupku ukinulo privremenu mjeru, koju je odredio istražni sudija.

Pravosnažno rešenje vijeća Višeg suda u Podgorici donijeto je 10. oktobra 2023. godine.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković uložio je Vrhovnom sudu zahtjev za zaštitu zakonitosti, a čije je ga je vijeće usvojilo, navodeći da je odluka “krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici nezakonita, nejasna i nelogična”...

VDT je 24. jula prošle godine saopštilo da je “usvajanjem zahtjeva za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva utvrđeno da je vijeće Višeg suda u korist okrivljenog Zvicera povrijedilo zakon, odlukom da u žalbenom postupku ukine privremenu mjeru obezbjeđenja i zabrane korišćenja i raspolaganja nekretninama za koje se osnovano sumnja da su stečene kriminalnom djelatnošću”.

Vrhovni sud, po zahtjevu VDT-a, utvrdio je da je vijeće Višeg suda u Podgorici, odlučujući da ukine rješenje istražnog sudije o određivanju privremene mjere obezbjeđenja zabrane korišćenja i raspolaganja nepokretnosti, iznijelo potpuno nejasne i u znatnoj mjeri protivrječne razloge.