Ivanoviću je pritvor određen zbog opasnosti uticaja na svjedoke.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nakon saslušanja kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, uhapšenom vlasnik kompanije "Master inžinjering" Vladan Ivanović određen je pritvor do 30 dana i on je sproveden u Istražni zatvor.

Njegov advokat Zoran Piperović kazao je Televiziji Vijesti da će uložiti žalbu na tu odluku.

Ivanović je uhapšen u petak nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke, na šta je Piperović uložio žalbu.

Ivanović se tereti za pranje novca a "Vijesti" su juče objavile da je uhapšen zbog sumnje da je njegova kompanija godinama skrivala da je pet stanova u "Master kvartu" u Podgorici kupio odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer.

Ivanović se po tim navodima sumnjiči da je prikrio vlasništvo tako što je Zvicerove stanove ostavio upisane na njegovo preduzeće, prenose Vijesti.