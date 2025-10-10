Vlasnik građevinske kompanije "Master inženjering" Vladan Ivanović uhapšen je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT)

Ivanovića su uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a u okviru nove istrage koju je otvorio SDT. "Vijesti" za sada nemaju potvrdu zbog kojeg krivičnog djela je Ivanović uhapšen, navodi pomenuti portal.

Po nalogu za pretres sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Gorana Šćepanovića, službenici SPO su 12. juna prošle godine, tokom izviđajnih radnji pretresli tzv. "ničiju kuću" u elitnom podgoričkom naselju Gorica, čiji je vlasnik Vladan Ivanović.

Pretres je tada obavljen u okviru izviđaja protiv kompanije "Master inženjering" i predmeta oko "ničije kuće", pišu Vijesti.

"Kuća nije završena i zbog toga nije ni uknjižena. Nije ni useljena. U njoj nema namještaja, samo instalacije. Obezbjeđuju je noćni čuvari. Kada se zavši biće uknjižena. Mislim da je Ivanović tu kuću radio za tržište", rekao je tada njegov advokat Zoran Piperović.

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović sedmicu prije pretresa kuće, u emisiji "Načisto" na Televiziji Vijesti, objelodanio je da je formiran poseban predmet u vezi sa "ničijom kućom" i da su već preduzete određene radnje.