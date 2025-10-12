Ivanoviću je određeno zadržavanja do 72 sata zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Vlasnik kompanije „Master inžinjering“ Vladan Ivanović, koji je uhapšen prije dva dana saslušan je danas kod sudije za istragu Višeg suda u Podgorici. Čeka se odluka o pritvoru,

Ivanoviću je određeno zadržavanja do 72 sata zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na svjedoke.

Ranije je njegov advokat Zoran Piperović uložio žalbu na odluku o zadržavanju.

Iz Višeg suda TVCG je saopšteno da je rješenje sudije za istragu, kojim je blagovremeno odlučeno o žalbi na rješenje o zadržavanju, službenik SDT-a preuzeo 10.10.2025. godine u 21.59 časova.

“Njegovu ekspediciju braniocu vrši SDT. Žalba na navedeno rjesenje u Višem sudu u Podgorici zaprimljena je 10.10.2025. godine, u 20:47 casova, nakon čega je sudija za istragu odlučio po žalbi u zakonom propisanom roku i rjesenje dostavio SDT-u u 21,59 h, u dovoljnom broju primjeraka, kako bi isto dostavio braniocu okrivljenog V.I i okrivljenom”, prenosi CdM .