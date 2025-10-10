Preduzimajući dalje mjere i radnje na uspostavljanju javnog reda i mira, policijski službenik je aktere događaja doveo u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica radi daljeg postupanja.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su lišili slobode avdokata Damira Lekić i zaposlenog na poslovima arhivara u Osnovnom sudu Željko Radulović u Podgorici Ž.R. , zbog narušavanja javnog reda i mira u prostorijama suda i omalovažavanja službenog lica.

Naime, D.L. i Ž.R. se sumjiče da su se danas oko 12 časova, u holu Osnovnog suda u Podgorici verbalno i fizički obračunali.

Napadu je svjedočio prisutni policijski službenik angažovan na poslovima obezbeđenja Osnovnog suda koji je lica više puta upozorio, a zatim izdao naređenje da prestanu sa takvim ponašanjem na sta su se isti oglušili i nastavili sa vrijeđanjem i

guranjem.

Preduzimajući dalje mjere i radnje na uspostavljanju javnog reda i mira, policijski službenik je aktere događaja doveo u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica radi daljeg postupanja.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je cijenio da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su ocijenili da se u radnjama D.L. i Ž.R. stiču elementi bića prekršaja zbog čega su ova lica lišena slobode zbog počinjenih prekšaja iz člana 10. i 11. Zakona o javnom redu i miru, javljeno je iz Uprave policije.