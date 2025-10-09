Budvanska saobraćajna policija je uhapsila T.R. (47) iz Podgorice zbog toga što je vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 3,25 g/kg u organizmu.
Kako su saopštili, T.R. je kontrolisan jutros, oko dva sata iza ponoći.
“Priveden je sudiji za prekršaje”, navodi se u objavi policije na mreži X.
