Budvanska policija uhapsila je A.Z. (36) iz Bosne i Hercegovine i A.P. (29) iz Azerbejdžana zbog sumnje da su jedno drugom nanijeli povrede nožem, saopštili su iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Njima se na teret stavlja ubistvo u pokušaju.

U saopštenju se navodi da je 8. oktobra u večernjim časovima dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Budva obaviještena da je u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Bečićima došlo do sukoba u kojem je jedna osoba drugoj nanijela povrede nožem.

“Odmah po prijavi policijski službenici su izašli na lice mjesta gdje je u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, izvršen uviđaj, nakon čega je utvrđeno da su povrede od upotrebe noževa zadobili A.Z. (36) iz Bosne i Hercegovine i A.P. (29) iz Azerbejdžana i oni su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći”, dodaju iz policije.

Postupajući viši državni tužilac je kvalifikovao krivično djelo ubistvo u pokušaju i naložio da se A.P. i A.Z. uhapse, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo, jedan na štetu drugoga.