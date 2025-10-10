Kako se navodi, policiji je u srijedu prijavljeno da je jednu žensku osobu zaključao u jednoj prostoriji bivši emotivni partner D.R., koji je prethodno silovao na drugoj lokaciji.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policijski službenici uhapsili su D.R. (34) zbog sumnje da je počinio krivična djela silovanje, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i protivpravno lišenje slobode, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici prikupili obavještenja od nekoliko osoba, izuzeli određene potrebne predmete i tragove, kao i vozilo marke „Fiat“ koje koristi D.R., te sa svim upoznali tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

„Postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama D.R. stiču elementi krivičnih djela silovanje, nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i protivpravno lišenje slobode i on je uhapšen“, naveli su iz policije.

Oni su dodali će D.R., uz krivičnu prijavu, biti priveden u zakonskom roku tužiocu u Višem državnom tužilaštvu na dalje postupanje.