Oni se sumnjiče da su 7. oktobra, na graničnom prelazu Debeli Brijeg, u svojstvu vozača i suvozača teretnog motornog vozila marke Mercedes, prilikom granične kontrole, upotrijebili falsifikovane registarske oznake kao i saobraćajnu dozvolu Njemačke.

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici granične policije u Baru i Ulcinju su, postupajući po potjernici NCB Interpola Njemačke, na području Budve pronašli i privremeno oduzeli putničko motorno vozilo koje se potraživalo na međunarodnom nivou.

Postupajući po operativnoj informaciji službenici policije su locirali vozilo marke Mercedes, podgoričkih registarskih oznaka, u vlasništvu lica D.R., a kojim je upravljao B.P. iz Budve. Nakon lociranja, vozilo je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru privremeno oduzeto.

Službenici granične policije u Herceg Novom su Osnovnom državnom tužilaštvu podnijeli krivičnu prijavu protiv E.Đ. i P.C, državljana Crne Gore, zbog sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje isprave.

U saradnji sa kolegama iz Frontex-a, pregledom je utvrđeno da su registarske oznake na vozilu odjavljene u Njemačkoj u aprilu 2025. godine, iako na saobraćajnoj dozvoli piše da je registracija važeća zaključno sa novembrom 2025. godine.