Provjerom kroz elektronske baze podataka utvrđeno je da je za ovim vozilom na snazi međunarodna potjernica koju je početkom avgusta raspisao NCB Interpola Njemačke.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije “Jug” – Stanice granične policije u Ulcinju su na graničnom prelazu Sukobin, na ulazu u Crnu Goru, izvršili granične provjere njemačke državljanke D.A. i vozila marke BMW X5 kojim je upravljala.

Provjerom kroz elektronske baze podataka utvrđeno je da je za ovim vozilom na snazi međunarodna potjernica koju je početkom avgusta raspisao NCB Interpola Njemačke. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je naložio da se vozilo oduzme i preda na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj radi sprovođenja daljih provjera.

Granična policija nastavlja sa pojačanim kontrolama na graničnim prelazima, usmjerenim na otkrivanje i suzbijanje svih oblika kriminala sa prekograničnim i transnacionalnim karakterom.