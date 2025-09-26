Provjerom je utvrđeno da je za ovim vozilom raspisana međunarodna potjernica NCB Interpola Švedske, zbog čega je vozilo oduzeto i predato na dalje postupanje službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Službenici granične policije u Ulcinju su na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin-Murićani, kontrolisali a potom i oduzeli vozilo marke BMW, albanskih registarskih oznaka, kojim je upravljao albanski državljanin.

Provjerom preko NCB Interpola Podgorica potvrđeno je da je za ovim vozilom na snazi potjernica NCB Interpola Italije, nakon čega je vozilo oduzeto radi daljih provjera. Na istom graničnom prelazu su izvršene provjere putničkog motornog vozila marke Mercedes, švedskih registarskih oznaka kojim je upravljao kosovski državljanin.

Provjerom je utvrđeno da je za ovim vozilom raspisana međunarodna potjernica NCB Interpola Švedske, zbog čega je vozilo oduzeto i predato na dalje postupanje službenicima Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj.