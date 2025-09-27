Takođe, od L.N. je, radi daljih provjera, privremeno oduzeto vozilo marke VW Passat

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

U cilju podizanja nivoa bezbjednosti, zaštite života i zdravlja građana te suzbijanja zloupotrebe i distribucije narkotika, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – odjeljenja bezbjednosti Nikšić i Pljevlja, u saradnji i po nalogu nadležnih viših državnih tužilaštava, u odvojenim ciljanim akcijama lišili su slobode tri lica kod kojih su pronađeni kokain, marihuana i amfetamin te oduzeli vozilo radi daljih provjera.

Naime, policijski službenici Interventne jedinice u Nikšiću su juče oko 22:30 časova, u okviru ciljane kontrole lica i vozila, kontrolisali L.N. (31) koji je upravljao vozilom marke VW Passat francuskih registarskih oznaka i tom prilikom kod njega pronašli pakovanje sa 4,4 grama opojne droge kokain, nakon čega je testiranjem utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom pomenute opojne droge, zbog čega je lišen slobode shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Preduzimajući dalje mjere i radnje prema ovom licu, službenici Stanice kriminalističke policije – Jedinice za borbu protiv droge Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, postupajući po pribavljenoj naredbi suda, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi L.N. i pronašli opojnu drogu kokain mase oko 90 grama, jedno pvc pakovanje sa istim rasutim sadržajem, kao i vazdušni pištolj marke Condor.

Takođe, od L.N. je, radi daljih provjera, privremeno oduzeto vozilo marke VW Passat. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama ovog lica stiču bitni elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i naložio da se osumnjičeni liši slobode i da mu se, uz krivičnu prijavu, sprovede na dalju nadležnost.

U nastavku aktivnosti na suzbijanju ulične distribucije narkotika, službenici Jedinice za borbu protiv droge Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su juče, u odvojenim aktivnostima kontrolisali i, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišili slobode Š.K. (24) kod kojeg su pregledom pronašli 32,7 grama opojne droge marihuana, i D.K. (30) kod kojeg je pronađeno 2,6 grama opojne droge amfetamin (spid).

Lica su, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinila krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, sprovedena nadležnom tužiocu na dalje postupanje.