Tokom ispitivanja, Medenica je izjavila da joj je u pripremi pitanja za vještaka pomogao prijatelj iz srpske Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Na današnjem ročištu u predmetu protiv nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, vještak telekomunikacione struke Nikola Cmiljanić izjasnio se o navodima da su iz njenog telefona obrisane aplikacije „Signal“ i „Telegram“ dok se nalazila u prostorijama policije.

“Nisam tehnološki nepismena, ali nisam ni stručnjak u toj oblasti. Tražila sam pomoć u vezi sa utvrđivanjem istine o kompromitovanju mog telefona nakon hapšenja 17. aprila 2022. Imam neke podatke iz srpske BIA-e kako se to otvara “, kazala je Medenica.

Na njenu izjavu reagovao je advokat Zdravko Begović, koji je uz osmijeh upitao: „I dalje imaš kontakt sa službama?“.

Vještak Cmiljanić je pred sudom pojasnio da bez uvida u sam uređaj ne može utvrditi da li su pomenute aplikacije obrisane, niti precizno vrijeme eventualnog brisanja, piše CdM.

“Brisanjem aplikacije brišu se i tragovi koji bi mogli ukazati na vrijeme kada je ona uklonjena “, naveo je Cmiljanić.

Na pitanje suda da li je Medenica mogla sama da obriše aplikacije na putu do policije, vještak je odgovorio potvrdno, dodajući da niko bez lozinke nije mogao pristupiti telefonu.

“Kad pričam o 2022. godini, mogu zasigurno tvrditi da tada nije bilo moguće otključati taj telefon uz pomoć bilo kojeg forenzičkog alata ili drugog mehanizma. iPhone ima SEP koprocesor, koji čuva biometrijske podatke i lozinke. To znači da bez lozinke niko, pa ni Apple, ne može pristupiti podacima – objasnio je Cmiljanić. Dodao je da teorijska mogućnost dešifrovanja uvijek postoji, ali da se time bave „inostrane hakerske grupe čiji je jedini cilj zaobilaženje sigurnosnih algoritama“.

Cmiljanić je precizirao i da naredbom o pretresu nije bilo predviđeno izuzimanje podataka sa iClouda.

“Cloud je odvojen prostor koji se nalazi na internetu, ima posebnu šifru i pristup. Alat koji je korišćen u ovom slučaju nema mogućnost pristupanja tim podacima”, pojasnio je vještak.

Na pitanje odbrane, dodao je da bi forenzička analiza mogla pokazati da li je neko brisao ili dopisivao poruke, ali da za to mora imati fizički pristup uređaju.

Tokom rasprave Medenica je ukazala da je njen telefon bio i u posjedu Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Sutkinja Vesna Kovačević naglasila je da sudu nije jasno zašto je uređaj bio u toj instituciji, ali da to nije predmet ovog postupka.

“Ako je i vršena manipulacija telefonom u ANB-u, to nije bitno za ovaj predmet, jer su podaci već bili izvučeni od strane vještaka “, rekla je Kovačević.

Sutkinja Vesna Kovačević saopštila je da je Vesni Medenici ukinuta mjera zabrane napuštanja stana, koju joj je ranije odredilo krivično vijeće, prenosi CdM.

“Vanraspravno vijeće Višeg suda preinačilo je odluku ovog krivičnog vijeća i ukinulo mjeru nadzora koju smo odredili“, kazala je sutkinja Kovačević, obraćajući se Medenici, te dodala: „Sada ste slobodni“.