Danas je pred sudom saslušan dio razgovora optuženih koji je iz mjera tajnog nadzora.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje u postupku koji se vodi protiv Miloša Medenice, Vesne Medenice i grupe.

Danas je pred sudom saslušan dio razgovora optuženih koji je iz mjera tajnog nadzora. Pred sudom je saslušan i svjedok službenik policije Srđan Nikač na okolnosti pretresa kuće Vesne Medenice, prenosi Dan.

Sud je odbio predlog odbrane da se iz spisa predmeta izuzmu iskazi troje sudija Vrhovnog suda koji su bili pod mjerama tajnog nadzora tokom istrage a protiv kojih nije bilo osnova da se pokrene postupak. Oni će biti saslušani u svojstvu svjedoka.

Sud je odredio da vještak telekomunikacijske struke uradi nalaz i mišljenje povodom navoda specijalnog tužioca i nekih od svjedoka da su iz telefona Vesne Medenice obrisane aplikacije "Signal" i "Telegram" kad je bila privedena.

Podsjećamo, službenici policije su juče naveli da ona dok je bila u njihovoj nadležnosti nije koristila telefon. To je navela i Medenica, tvrdeći da se on nalazio u tašni koja je bila na stolu.

Službenik policije Srđan Nikač je, kao i njegove kolege juče, kazao da je pretres kuće Vesne Medenice odrađen po zakonu i da nije bilo primjedbi na pretres, piše Dan.

Odbrana je tvrdila, kao i juče, suprotno i istakla da je pretres bio prekidan i da je napuštan u jednom trenu.

"Od kad je počeo do kad je završio pretres niko da ja znam nije napuštao kuću Vesne Medenice. Koliko se ja sjećam meni se niko nije obraćao sa pitanjem da li može da napusti kuću", rekao je između ostalog svjedok, prenosi Dan.

On je na pitanje odbrane kazao da se nalazio na spratu kuće i da ne bi mogao da vidi da li je neko napuštao pretres ili dolazio.

Tužilaštvo je ostavilo na sudu ocjenu povodom novog zahtjeva odbrane da se izvještačni medicinska dokumentacija Medenice, dodajući da SDT poštuje pravo na život ali i da je zbog nedolaska na ročišta ranije tražen od strane tužilaštva pritvor za Medenicu.

Podsjećamo, osim Vesne i Miloša Medenice, na optuženičkoj klupi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma "Kopad kompani" iz Nikšića, prenosi Dan.

Oni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.