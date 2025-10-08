Vještak je dodao da to suštinski znači da ni Apple ne može pristupiti podacima bez lozinke.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Sudija Vesna Kovačević je saopštila da je vanraspravno vijeće podgoričkog Višeg suda ukinulo mjeru nadzora zabrane napuštanja stana Vesni Medenici, piše Dan.

Danas se pred sudom vještak telekomunikacijske struke Nikola Cmiljanić izjašnjavao povodom navoda tužioca Jovana Vukotića da je neko dok se Vesna Medenica nalazila u prostorijama policije obrisao "Signal" i " Telegram" iz njenog telefona.

Vještak je na pitanje suda da li je Vesna Medenica mogla da na putu do prostorija policije obrise aplikacije, kazao da da. Istakao je da niko bez šifre nije mogao da pristupi telefonu.

" Kad pričam o 2022. zasigurno mogu tvrditi da tada nije bilo moguće otključavati taj telefon uz pomoć bilo kojeg forenzičkog alata ili nekog drugog mehanizma. Poznato je da ajfon ima SEP koji je ujedno i koprocesor, sa svojim posebnim operativnim sistemom a čija je uloga skladištenje i čuvanje biometrijskih podataka kao i lozinki. To znači da bilo ko, ko ne posjeduje lozinku, ne može otključati taj telefon, ni imati pristup podacima koji se nalaze u njemu "naglasio je vještak.

On je dodao da to suštinski znači da ni Apple ne može pristupiti podacima bez lozinke.

" S obzirom da se radi o tehnologiji postoji teorijska mogućnost da se algoritam može dešifrovati. Pod etnitetima koji se bave dešifrovanjem sigurnosnih algoritama opštepoznate su inostrane hakerske grupe, čiji je jedini cilj dešifrovanje i zaobilaženje istih " odgovorio je vještak na pitanje advokata Zdravka Begovića.

On je na pitanje optužene Vesne Medenice kazao da dok ne bi pogledao uređaj ne bi mogao da se izjasni kada su izbrisani Signal i Telegram. Dodao je da nekad postoji mogućnost da se to utvrdi a nekad ne.

Na pitanje advokata Zdravka Begovića vještak je naveo da ovom naredbom o pretresu nije obuhvaćeno izuzimanje podataka sa I Clouda. Kazao je da je Cloud odvojen prostor mimo telefona, koji se nalazi na internetu, koji ima posebnu šifru i pristup.

" Alat koji je korišćen i koji je naveden u ovoj naredbi o pretresu predmetnog telefona nema mehanizme za pretresanje podataka koji se ne nalaze na telefonu. Ovaj navedeni alat nije mogao prikupiti podatke sa I Clouda " kazao je vještak na pitanje odbrane i suda.

Vještak je naveo da bi forenzička analiza pokazala da li je neko brisao ili dopisivao poruke.

Optužena Vesna Medenica je sudu ukazala kada je telefon bio i u ANB. Sudija Vesna Kovačević je navela da predmet postupka nije izvještaj iz ANB i da sudu nije jasno zašto je telefon bio u ANB, a da je prije toga je vještak odradio pretres telefona. Sudija je kazala da smatra da i ako je u ANB vršena manipulacija telefona da to nije bitno za ovaj postupak, jer su podaci prije toga od strane vještaka izvučeni.

Podsjećamo, osim Vesne i Miloša Medenice, na optuženičkoj klupi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma "Kopad kompani" iz Nikšića.

Oni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja, prenosi Dan.