Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda, sada optužena Vesna Medenica tvrdi da je video nadzor u njenoj kući bio linkovan na servere Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), pišu Vijesti.

Ona je to izjavila u sudnici Višeg suda u Podgorici, odgovarajući na pitanje sutkinje Vesne Kovačević da pojasni zbog čega je na prethodnom suđenju, u kontekstu provjera zakonitosti pretresa njene kuće, pominjala kamere.

“Znam da su kamere bile prikopčane na ANB i server sve pamti. U policijskoj kućici koja je još ispred moje kuće bio je monitor”, kazala je ona.

Njen branilac, advokat Zdravko Begović, dodao je da oni nijesu stručni za digitalnu forenziku, ali da traže provjeru o tome postoje li snimci, prenose Vijesti.

Pojasnio je da Medenica govori o periodu kada je bila štićena ličnost...

Prethodno, u sudnici je preslušavanjem razgovora sa mjera tajnog nadzora i saslušanjem policajca Srđana Nikača nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi Miloša Medenice, čiji član je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva i njegova majka Vesna.

​​​​​Taj policajac pričao je o pretresu kuće optužene, navodeći da je njegov zadatak bio da pruža asistenciju i da je, koliko se sjeća, pretresao spavaću sobu na spratu kuće u kojoj ništa nije pronašao, prenose Vijesti.

Dodao je da nije prisustvovao potpisivanju zapisnika, ali da stoji iza svega što je u njemu navedeno, a što je potpisao rukovodilac pretresa, njegov kolega Draško Kalinić.

Tvrdio je i da je sve vrijeme, uz njega bila kuma Marije Medenice, kćerke Vesne Medenice.

Odgovarajući na pitanja zastupnika optužbe, specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, Nikač je kazao da od početka pretresa, do kraja te službene radnje, niko nije izlazio iz kuće, niti u nju ulazio, prenose Vijesti.

“Koliko se sjećam, meni se niko nije obraćao pitanjem da li može da napusti kuću tokom pretresa. S obzirom na to da radim u policiji od 1998. godine, sve i da me neko pitao ne bih dozvolio da napusti kuću dok svjedoci ne potpišu zapisnik i dok ih ne pitamo imaju li primjedbi”, rekao je on.

Dok je specijalni tužilac ispitivao svjedoka, u sudnici je nastala oštra polemika između sutkinje i Begovića, ali i advokata i Nikača.

“Nemojte Vi mene učiti što da radim. Spustite ton”, kazala je sutkinja Kovačević Begoviću, koji joj je odgovorio: “Nemojte ni Vi meni soliti pamet”.

Tada je Lukač dobacio advokatu koji mu je odgovorio: “Vi ćete tamo sprovoditi strategiju, đe ste navikli”.

Polemika je nastala nakon što je Begović tražio da uđe u zapisnik kako je inspektor Kalinić, vođa pretresa, raspoređivao kolege i rekao im da traže “predmete i spise”...

U nastavku suđenja svjedoka su ispitivali članovi vijeća, Begović i okrivljena Medenica.

Advokat je u jednom trenutku tražio da svjedok objasni kako je sa sprata kuće mogao da vidi da li je, ili nije neko izlazio iz tog objekta, pišu Vijesti.

Tražio je i da kaže zbog čega je prvobitno odgovorio da niko nije izlazio iz kuće, a na njegovo dodatno pitanje da ne zna.

“Zašto ste to rekli... Ovdje su u pitanju ljudske sudbine”, kazao je Begović.

“Evo nije niko izlazio”, rekao je Lukač.

U tom trenutku neko iz publike dobacio je: “Evo opet kaže - ‘nije niko’, sram ga bilo”.

Nakon Begovićevog negodavanja, na zahtjev sutkinje da pojasni odgovor, Nikač je rekao:

“Nijesam ni čuo ni vidio da je neko izlazio”.

Objašnjavao je i zbog čega nije i on potpisao zapisnik o pretresu, kao i zašto nije bio prisutan kada su njegove kolege pitale svjedoke pretresa da li imaju primjedbi.

Nakon prepucavanja Nikača sa advokatom Begovićem, i to kada je policajac objašnjavao da se po završenom pretresu smjenjivao sa svjedokom na stolici na spratu, dobacujući “i sad bih sjeo”, sutkinja Kovačević kazala je:

“Neozbiljno se ponašate u sudnici. Nadam se da niste tako neozbiljni kada preduzimate službene radnje”.

Istovremeno, novinarske ekipe mogle su da vide i ono što ne vidi vijeće sudija - nekadašnji policajac, okrivljeni Darko Lalović, sjedio je sa nogama naslonjenim na paravan koji dijeli optuženičku klupu od mjesta predviđenih za publiku.



Dok je nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda ispitivala svjedoka o pretresu njene kuće, Begović joj je dobacio:

“Veco, nema više, on je završio misiju”.

Medenica nije prigovorila iskazu tog svjedoka, a Begović je kazao da je Nikač potvrdio narodnu izreku: “Od jeftina mesa čorba niz dolinu”.

Ocijenio je i da je svjedok tvrdio da je vidio ono što je nemoguće vidjeti - kroz zid, te da je demantovao iskaz Kalinića, a onda se osvrnuo i na taj dokaz, zapisnik o pretresu kuće, koji odbrana spori:

“Kakav sistem, takav i dokaz... Ako ne cijene Vesnu Medenicu kao čovjeka, onda treba da je cijene kao instituciju, jer je bila predsjednica Vrhovnog suda i pravnik cijeli život”, kazao je on, dodajući da mu je “žao svjedoka”, prenose Vijesti.

“Samo me nemojte žaliti”, odgovorio mu je Nikač.

U nastavku suđenja preslušavani su razgovori pribavljeni mjerama tajnog nadzora, koje su vodili okrivljeni Marko Popović, Milorad Medenica, Nikola Raičević...

Pročitan je i razgovor dviju NN osoba, tokom koga jedna govori: “Ode Veka u prdekanu”.

Tokom jednog od razgovora koji je Milorad Medenica vodio sa izvjesnim Botom, u negativnom kontekstu su pominjani emsija “Načisto” i njen autor Petar Komnenić, a tokom drugog novinari “Vijesti”...

“Dignu mi šećer na 30”, govori jedan od njih.

U razgovoru koji je Marko Popović vodio sa izvjesnom Nelom Anđušić, čuje se da taj okrivljeni obavještava saradnicu da je došla policija i da traže ugovore sa Zoranom Đurovićem, Tanjom Globarević i Markom Miloševićem.

“Ko traži?”, pita Anđušić nakon što je Popović obavijestio da mu trebaju ugovori, a on joj je odgovorio: “Specijalno tužilaštvo”...

Upravo na ta imena su, tvrdi SDT, sakriveni stanovi kojima su Popovići podmitili Medenicu da njegova majka “sredi” sudski spor u korist njihove kompanije...

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti Miloša Medenicu da je formirao kriminalnu organizaciju koja je, između ostalog, krijumčarila cigarete, ali i uticala na sudske odluke.

Članovima te organizovane kriminalne grupe SDT je označilo i njegovu majku Vesnu, nekadašnje policajce Darka Lalovića i Milorada Medenicu, carinike Ivanu Kovačević i Gorana Jovanovića, sutkinju Milicu Vlahović Milosavljević, zatim Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Luku Bakoča, Petra Milutinovića, Radomira Raičevića, Marjana Bevenju, Steva Karanikića, Nikolu Raičevića i firmu “Kopad Company” iz Nikšića...

Kriminalnu grupu okupljenu oko Medenice optužuju za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.



Ne postoji razlog da se izuzmu iz spisa predmeta, kao pravno nevaljani, zapisnici o saslušanju sudija Vrhovnog suda - Vesne Begović, Rade Kovačević i Branimira Femića, kazala je juče predsjednica vijeća, sutkinja Vesna Kovačević, prenose Vijesti.

Prethodno, objasnila je da su sudije bile pod mjerama tajnog nadzora, da im je tokom saslušanja u SDT-u objašnjeno da su pozvani kao svjedoci, ne kao osumnjičeni, te navela zakonske odredbe kada se i na koji način uništavaju MTN, a kada se, uprkos tome što nije pokrenut krivični postupak protiv njih, one mogu koristiti u postupku protiv trećih lica.

Kovačević je istakla da je vijeće odredilo da vještak telekomunikacijske struke uradi nalaz i mišljenje povodom navoda specijalnog tužioca i nekih od svjedoka da su iz telefona Vesne Medenice obrisane aplikacije “Signal” i “Telegram” kad je bila privedena i zadržana u policijskoj stanici.

Isti vještak izjasniće se i o tome da li je neko mogao da otključa njen telefon, ako im nije dala šifru.

Nakon što je to saopštila, Begović je pitao kome će vijeće povjeriti vještačenje, ali je sutkinja Kovačević kazala da će ih o tome obavijestiti pisanim putem...

Specijalni tužioci Vukas Radonjić i Jovan Vukotić protivili su se predlogu da sud ukine pritvor okrivljenom Luku Bakoču, a Radonjić je pojasnio i zbog čega - jer je optuženi svojim ponašanjem (bjekstvom i skrivanjem) doprinio određivanju i trajanju pritvora...