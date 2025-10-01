Dodao je da nije prisustvovao potpisivanju zapisnika, ali da stoji iza svega što je u njemu navedeno, a što je potpisao rukovodilac pretresa, njegov kolega Draško Kalinić.

Preslušavanjem razgovora mjera tajnog nadzora i saslušanjem policajca Srđana Nikača nastavljeno je suđenje kriminalnoj grupi Miloša Medenice, prenose Vijesti.

Policajac je pred vijećem sutkinje Vesne Kovačević svjedočio o pretresu kuće optužene Vesne Medenice, navodeći da je njegov zadatak bio da pruža asistenciju i da je, koliko se sjeća, pretresao spavaću sobu na spratu kuće, u kojoj ništa nije pronašao.

Dodao je da nije prisustvovao potpisivanju zapisnika, ali da stoji iza svega što je u njemu navedeno, a što je potpisao rukovodilac pretresa, njegov kolega Draško Kalinić.

Odgovarajući na pitanja zastupnika optužbe, specijalnog tužioca Vukasa Radonjića, Nikač je kazao da od početka pretresa, do kraja te službene radnje, niko nije izlazio iz kuće, niti u nju ulazio.

"Koliko se sjećam, meni se niko nije obraćao pitanjem da li može da napusti kuću tokom pretresa. S obzirom da radim od 1998. godine, sve i da me neko pitao ne bih dozvolio da napusti kuću dok svjedoci ne potpišu zapisnik i dok ih ne pitamo imaju li primjedbi", rekao je on.

Dok je specijalni tužilac ispitivao svjedoka, u sudnici je nastala oštra polemika između sutkinje i branioca Vesne Medenice, Zdravka Begovića, ali i advokata i Nikača.

"Nemojte Vi mene učiti što da radim. Spustite ton", kazala je sutkinja Kovačević Begoviću, koji joj je odgovorio: "Nemojte ni Vi meni soliti pamet". Tada je Nikač dobacio advokatu koji mu je odgovorio: "Vi ćete tamo sprovoditi strategiju, đe ste navikli"...

Polemika je nastala nakon što je Begović tražio da uđe u zapisnik kako je inspektor Kalinić, vođa pretresa, raspoređivao kolege i rekao im da traže "predmete i spise"...

U nastavku suđenja svjedoka su ispitivali članovi vijeća, Begović i okrivljena Medenica.

Advokat je u jednom trenutku tražio da svjedok objasni kako je sa sprata kuće mogao da vidi da li je, ili nije neko izlazio iz tog objekta.

Tražio je i da kaže zbog čega je prvobitno odgovorio da niko nije izlazio iz kuće, a na njegovo dodatno pitanje da ne zna.

"Zašto ste to rekli... Ovdje su u pitanju ljudske sudbine", kazao je Begović.

"Evo nije niko izlazio", rekao je Nikač. U tom trenutku neko iz publike dobacio je: "Evo opet kaže - 'nije niko', sram ga bilo".

Nakon Begovićevog negodavanja, na zahtjev sutkinje da pojasni odgovor, Nikač je rekao: "Nijesam ni čuo ni vidio da je neko izlazio".

Objašnjavao je i zbog čega nije i on potpisao zapisnik o pretresu, kao i zašto nije bio prisutan kada su njegove kolege pitale svjedoke pretresa da li imaju primjedbi.

Nakon prepucavanja Nikača sa advokatom Begovićem, i to kada je policajac objašnjavao da se po završenom pretresu smjenjivao sa svjedokom na stolici na spratu, dobacujući "i sad bih sjeo", sutkinja Kovačević kazala je:

"Neozbiljno se ponašate u sudnici. Nadam se da niste tako neozbiljni kada preduzimate službene radnje"...

Istovremeno, novinarske ekipe mogle su da vide i ono što ne vidi vijeće sudija - nekadašnji policajac, okrivljeni Lalović, sjedio je sa nogama naslonjenim na paravan koji dijeli optuženičku klupu od mjesta predviđenih za publiku.

Dok je nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda ispitivala svjedoka o pretresu njene kuće, Begović joj je dobacio: "Veco, nema više, on je završio misiju"...

Medenica nije prigovorila iskazu tog svjedoka, a Begović je kazao da je Nikač potvrdio narodnu izreku - "Od jeftina mesa, čorba po dolini"...

Ocijenio je i da je svjedok tvrdio da je vidio ono što je nemoguće vidjeti, da je demantovao iskaz Kalinića, a onda se osvrnuo i na taj dokaz - zapisnik o pretresu kuće, koji odbrana spori:

"Kakav sistem, takav i dokaz... Ako ne cijene Vesnu Medenicu kao čovjeka, onda treba da je cijene kao instituciju, jer je bila predsjednica Vrhovnog suda i pravnik cijeli život", kazao je on...

U nastavku suđenja preslušavani su razgovori pribavljeni mjerama tajnog nadzora, a koje su vodili okrivljeni Marko Popović i više osoba, Milorad Medenica i nekoliko osoba, zatim Nikola Raičević i NN osoba...

Pročitan je i razgovor dvije NN osobe, tokom kog jedna govori "Ode Veka u prdekanu"...

Za stvaranje kriminalne organizacije Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti Miloša i njegovu majku Vesnu Medenicu, Darka Lalovića, Vasilija Petrovića, Bojana i Marka Popovića, Milicu Vlahović Milosavljević, Marka Vučinića, Milorada Medenicu, Luku Bakoča, Petra Milutinovića, Ivanu Kovačević, Radomira Raičevića, Marjana Bevenju, Steva Karanikića, Gorana Jovanovića i firmu “Kopad Company” iz Nikšića...

Optužuju ih i za produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja, pišu Vijesti.