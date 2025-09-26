Njihove nalaze je sudija Branislav Leković pročitao danas u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja Medenici i Milici Vlahović Milosavljević, sutkinji Privrednog suda Crne Gore, za zloupotrebu službenog položaja.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Vještaci medicinske struke - psihijatar Željko Golubović, hirurg ortoped Aleksandar Jušković i neurohirurg Boris Đurović, bili su saglasni u svojim nalazima da okrivljena Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, može da prati sudski proces nakon operacije ramena, pišu Vijesti.

Njihove nalaze je sudija Branislav Leković pročitao danas u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja Medenici i Milici Vlahović Milosavljević, sutkinji Privrednog suda Crne Gore, za zloupotrebu službenog položaja.

Nakon toga su vještaci odgovarali na pitanja advokata Zdenka Tomanovića, branioca okrivljene Medenice.

Odbrana je Juškovića pitala da li je izvršio uvid u terapijsku listu Doma zdravlja u Kolašinu i izvještaj Hitne pomoći, te koje je vrste analgetika Medenica dobijala za smanjenje intenziteta bolova. Nakon što je vještak rekao da nije izvršio uvid, Tomanović je podsjetio da je Medenica primala izuzetno jake analgetike.

"Smatram da nije relevantno za nalaz da sam imao uvid u terapijsku listu. U medicinskoj dokumentaciji se ne navodi da ima neizdržive bolove. Nakon operacije, imala je fizikalnu terapiju. Sadašnje stanje je takvo da sada ima mnogo manje bolova nego prije operacije ramena. Nakon operacije ti bolovi su slabijeg inteziteta i nije smetnja za dolazak u sud. Preporučena joj je terapija u Institutu Igalo i neophodno je da bude u kontinuitetu tri sedmice. Idealno bi bilo da ona pođe u Igalo unutar šest mjeseci od dana operacije", rekao je Jušković.

Medenica nije imala primjedbi na njegov nalaz.

"Radi se o velikom stručnjaku. U to sam imala prilike da se uvjerim“, istakla je ona.

"Nakon neposrednog psihijatrijskog pregleda nijesam uočio ni kvalitativne ni kvantitativne primjene svijesti. Kognitivne u sferi mišljenja i pažnje nisu poremećeni", saopštio je Golubović danas pred sudom.

Odgovarajući na pitanje Medenice koliko sati može da bivša predsjednica Vrhovnog suda da izdrži u sjedećem položaju i prati sudski proces, Đurović je kazao da to samo ona može da zna.

Tomanović je prigovorio nalazima vještaka jer nisu odgovorili na sva pitanja. Branilac Medenice smatrao je da je za odbranu bilo važno pribaviti terapijsku listu, zbog bolova ruke i ramena. I branilac sudije Vlahović Milosavljević, advokat Nikola Martinović je prigovorio nalazima vještaka.

Milica Vlahović Milosavljević optužena je da je nezakonito donijela rješenje kojim je usvojen predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja radi obezbjeđenja novčanog potraživanja predlagača Rada Arsića. Optužnicom je predstavljeno da je okrivljena Vlahović Milosavljević izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljena Medenica Vesna krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 24 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Optužnicom je predstavljeno da je Vesna Medenica, kao predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, zloupotrebom službenog položaja putem podstrekavanja, navodno uticala i na sutkinju Privrednog suda Milicu Vlahović Milosavljević da donese odluku u predmetu u korist njenog kuma Rada Arsića, na štetu korporacije “Ten” sa sjedištem u Moskvi.