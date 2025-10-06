On je danas uhapšen na podgoričkom aerodromu.

Bivši ministar odbrane i funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković priveden je na saslušanje u Specijalo državno tužilaštvo, piše Pobjeda.

Njega su slobode lišili pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Nakon privođenja, Bošković je saslušan u prostorijama SPO.

Navodno, Bošković je priveden u okviru istrage protiv kriminalne grupe, koju je prema tvrdnjama SDT-a organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović.

Iz SDT se nisu zvanično oglašavali povodom ove akcije.