Izvor: DPS Internet Tim

Bivšem ministru odbrane i funkcioneru Demokratske partije socijalista (DPS) Predragu Boškoviću određeno je zadržavanje do 72 sata nakon saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu, potvrdio je Pobjedi njegov advokat Mihailo Volkov, prenosi CdM.

Kako je saopštio, njemu se na teret stavlja krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Dodao je da je Bošković kratko iznio odbranu i negirao krivicu.

Bošković je zadržan jutros na aerodromu u Podgorici, nakon čega je po nalogu SDT-a priveden i saslušan u SPO.

Bošković je priveden u okviru istrage protiv kriminalne grupe, koju je prema tvrdnjama SDT-a organizovao biznismen Aleksandar Mijajlović, piše CdM.

Iz SDT se nisu zvanično oglašavali povodom ove akcije.