Volkov je rekao da sve i da su navodi optužnice tačni, predmet bi trebalo biti u nadležnosti Osnovnog državnog tužilaštva, a ne Specijalnog državnog tužilaštva

Izvor: predrag bošković

Advokat uhapšenog bivšeg ministra i funkcionera Predraga Boškovića, Mihailo Volkov, kazao je da se Bošković tereti da je kao koordinator Demokratske partije socijalista za izbore u Andrijevici i Beranama 2020. godine komunicirao sa uhapšenim biznismenom Aleksandrom Mijajlović o tome kako će se na izborima izjasniti zaposleni u Bemaksu i Geneksu, građevinskim firmama. Volkov kaže da sve i da su navodi optužnice tačni, predmet bi trebalo biti u nadležnosti Osnovnog državnog tužilaštva, a ne Specijalnog državnog tužilaštva, piše RTCG. Kaže da nije tačna informacija da je Bošković odavao povjerljive informacije sa Odbora za bezbjednost.

“Predrag Bošković danas je saslušavan u svojstvu osumnjičenog na okolnosti iz krivičnog djela iz člana 401, stvaranje kriminalne organizacije. Negirao je izvršenje krivčnog djela i iznio je veoma kratku odbranu. Tužilac je donio odluku o zadržavanju do 72 sata, i moj branjenik će biti sjutra doveden na saslušanje kod sudije za istragu”, kazao je Volkov.

Kaže da se “ono što je najavljivano kao najveći predmet i akcija SPO i SDT-a u dijelu vezanom za Predraga Boškovića svelo se na to da je Bošković kao koordinator DPS-a za izbore 2020. za teritoriju Opština Berane i Andrijevica komunicirao sa Aleksandrom Mijajlovićem o tome za koga je glasao vozač kamiona Bemaksa i za koga glasa ono lice koje radi na označavanju puteva i tako dalje”, prenosi CdM.

“Sve i da je sve tačno, ovo bi moralo biti u nadležnosti ODT-a a ne SDT-a, a ovo se je uradilo na ovaj način da bi moj branjenih bio diskreditovan i doveden na ovakav način na saslušanje kao najveći kriminalac. Sjutra ćemo probati da sve ovo relativizujemo i negiramo, a neka javnost prosudi da li je najvažnije pitanje u ovoj državi da li je najveći problem u državi što su dva lica govorila za koga če glasati vozač Geneksa ili Bemaksa”, objasnio je Volkov.