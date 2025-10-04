I dalje nije poznato šta ih sve SDT tačno tereti jer se nadležni nisu oglašavali.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uhapšeni u akciji Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, biznismen Aleksandar Mijajlović, viša državna tužiteljka Andrijana Nastić, bivši visoki policijski funkcioneri Milovan Pavićević i Drago Spičanović te policajac Vladan Lazović, saslušani su jutros u Specijalnom tužilaštvu i odrđeno im je zadržavanje do 72 sata, saznaje Televizija Vijesti.

Prema informacijama TV Vijesti, oni će sjutra najvjerovatnije biti saslušani i u Višem sudu, koji će donijeto odluku o eventulanom produženju pritvora do 30 dana.

I dalje nije poznato šta ih sve SDT tačno tereti jer se nadležni nisu oglašavali.

Portal Vijesti ranije je javio da se uhapšeni terete za stvaranje kriminalne organizacije, a Pavićević i za zloupotrebu službenog položaja.

Kkako Televizija Vijesti nezvanično saznaje, moguća su i nova hapšenja.

Mijajlović je i ranije hapšen ali je nakon prihvaćenog jemstva pušten iz pritvora, prenose Vijesti.