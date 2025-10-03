Prema istim informacijama, policija pretresa stanove još nekoliko navodnih pripadnika te kriminalne grupe.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U jednoj od najvećih operacija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) jutros je uhapšeno nekoliko bivših visokih policijskih funkcionera, biznismen Aleksandar Mijajlović i viša državna tužiteljka Andrijana Nastić.

Prema podacima "Vijesti", uhapšeni su nekadašnji načelnik Centra bezbjednosti Podgorica Milovan Pavićević, policajac Vladan Lazović, kao i bivši pomoćnik direktora Uprave policije i nekadašnji šef kontraobavještajne zaštite Agencije za nacionalnu bezbjednost Drago Spičanović.

SDT ih sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije.

Prema podacima "Vijesti", službenici SPO na više lokacija pretresaju stanove uhapšenih funkcionera i biznismena ai i još nekoliko osoba, koje su obuhvaćene istragom u ovom predmetu.

Tužiteljka Nastić je sestra od strica Aleksandra Mijajlovića.