Iako još uvijek nije poznato za koja krivična djela se terete, mediji prenose da ih SDT sumnjiči da su djelovali protiv bezbjednosnog sistema Crne Gore.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Biznismen Aleksandar Mijajlović, viša državna tužiteljka Andrijana Nastić, bivši načelnik podgoričkog Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, bivši šef kontraobavještajne zaštite Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Drago Spičanović i policajac Vladan Lazović privedeni su jutros sudiji za istragu Višeg suda i u toku je njihovo saslušanje, prenosi CdM.

Podsjećamo, nakon saslušanja u SDT-u njima je određeno zadržavanje do 72 sata.

Istragom rukovodi tužilac SDT-a Jovan Vukotić.