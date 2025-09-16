Srđan Jokić i Marinko Koprivica optuženi su za stvaranje kriminalne organizacije koja je u dužem vremenskom periodu krijumčarila cigarete, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz tog tužilaštva su Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predali optužnicu protiv Koprivice i Jokića, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje, učinjeno u saizvršilaštvu, kako prenose Vijesti.

Terete ih da su tokom 2020. i 2021. postali članovi kriminalne organizacije koju je formirao okrivljeni Aleksandar Mijajlović.

"Okrivljenima se optužnicom stavlja na teret da su, tokom 2020. i 2021. godine, postali članovi kriminalne organizacije koju je sa nepoznatim licem, u periodu od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao okrivljeni A.M., a čiji pripadnici su postali i okrivljeni: D.J., Z.Đ., G.V., D.B., M.R., R.R. i M.M., i druga, za sada nepoznata lica, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca, a protiv kojih je Specijalno državno tužilaštvo već podiglo optužnicu Kt-S br. 52/24, od 10. juna 2025.godine, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, više produženih krivičnih djela krijumčarenje, pranje novca i zloupotreba službenog položaja", navodi se u saopštenju SDT-a.

Članovima Mijajlovićeve kriminalne organizacije tužilaštvo je još ranije označilo Dejana Jokića, Zorana Đukanovića, Goluba Vojinovića, Dragana Backovića, Milenka Rabrenovića, Radoja Rabrenovića i Mirka Mijuškovića, kako prenose Vijesti.

Prema optužnici Jokiću i Koprivici se stavlja na teret "i da su se, kao pripadnici kriminalne organizacije, u dužem vremenskom periodu, bavili krijumčarenjem velike količine cigareta na teritoriji Crne Gore".