Srđan Jokić i Marinko Koprivica optuženi su za stvaranje kriminalne organizacije koja je duže krijumčarila cigarete, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz te institucije akt su poslali na Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici na potvrđivanje, kako prenose Vijesti.

Terete ih da su tokom 2020. i 2021. postali članovi kriminalne organizacije koju je formirao okrivljeni Aleksandar Mijajlović.

“Okrivljenima se optužnicom stavlja na teret da su, tokom 2020. i 2021. godine, postali članovi kriminalne organizacije koju je sa nepoznatim licem, u periodu od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao okrivljeni A.M., a čiji pripadnici su postali i okrivljeni: D.J., Z.Đ., G.V., D.B., M.R., R.R. i M.M., i druga, za sada nepoznata lica, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca, a protiv kojih je Specijalno državno tužilaštvo već podiglo optužnicu Kt-S br. 52/24, od 10. juna 2025. godine, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, više produženih krivičnih djela krijumčarenje, pranje novca i zloupotreba službenog položaja”, navodi se u saopštenju SDT-a.

Članovima Mijajlovićeve kriminalne organizacije tužilaštvo je još ranije označilo Dejana Jokića, Zorana Đukanovića, Goluba Vojinovića, Dragana Backovića, Milenka Rabrenovića, Radoja Rabrenovića i Mirka Mijuškovića.

U spisima SDT-a sa početka istrage, navodi se da je samo za oko godinu dana Aleksandar Aco Mijajlović naručio, kupio i organizovao prevoz bar 60.000 paketa cigareta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ti duvanski proizvodi, kako piše, potom su preko barske luke, završavali na ilegalnom tržištu Crne Gore i drugih država, kako prenose Vijesti.

Iz tužilaštva tada nisu naveli vrijednost tih cigareta. Radi poređenja, nadležni su ranije saopštili da 165.612 paketa cigareta zaplijenjenih u Slobodnoj zoni Luke Bar, vrijedi oko 122 miliona eura.

Narudžbe su, kako piše, praktično dogovarane na mjesečnom nivou, a prva za koju specijalni tužioci navodno imaju dokaz, dogodila se 19. novembra 2019. godine - tada je kupio ukupno 4.760 paketa i to: 2.412 paketa cigareta marke “Trokadrero slim blue”, 88 paketa “FM pink slim”, 1.000 paketa cigareta “FM crveni”, 723 paketa “FM plavi slim” i 537 paketa “FM crveni slim”...

“Dok je dana 18. 2. 2021. godine, preko sada nepoznatog pripadnika kriminalne organizacije koji na aplikaciji SKY koristi nalog sa šifrom 59JZGP, koji je komunicirao sa proizvođačem cigareta i izvršavao naloge organizatora kriminalne organizacije u pogledu njihovog naručivanja, te tako svojim radnjama sa umišljajem bitno doprinio izvršenju krivičnog djela, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima naručio i kupio veliku količinu cigareta i to najmanje pet kontejnera sa 7.700 paketa cigareta marke FM plavi, FM crveni i Trokadero plavi slim”, navode specijalni tužioci kao posljednju turu Mijajlovićevog krijumčarenja, za koju imaju dokaze.

Objašnjavaju da je te cigarete dopremao na teritoriju Crne Gore, tako što je koristio privredne i poslovne strukture koje još nisu identifikovali...

“Označene cigarete je pomorskim putem prevezao u Luku Bar i uskladištio u slobodnu carinsku zonu, nakon čega je okrivljeni, zajedno sa Dejanom Jokićem, kao i sa drugim, sada nepoznatim pripadnicima kriminalne organizacije, u više navrata, realizujući kriminalni plan, na neutvrđeni način iznio iz carinskog skladišta i prenio preko carinske linije, izbjegavajući mjere carinskog nadzora... A sve u namjeri njihove dalje prodaje i rasturanja na carinskom području Crne Gore i drugih država”, navode iz SDT-a.