Suđenje osmorici Cetinjana, optuženih za krivična djela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i sprječavanje službenog lica u vršenju službene radnje, nastavljeno je danas pred Osnovnim sudom na Cetinju, piše Radio Cetinje.

Na optuženičkoj klupi nalaze se Budimir Latković, Vido Jovanović, Nikola Latković, Sreten Vujović, Stefan Vuletić, Filip Martinović, Dejan Jablan i Tomo Borilović. Njima se sudi zbog događaja ispred Sportskog centra na Cetinju, u martu 2023. godine, uoči promotivnog skupa tadašnjeg predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića, zakazanog unutar tog prostora.

Danas su u svojstvu oštećenih svjedočili policijski službenici Vlajko Ljumović, Boban Petrović, Miloš Marinović i Ratko Radulović, dok će njihove kolege biti saslušane na narednim ročištima, prenosi CdM.

U svojstvu oštećenog, prvi je svjedočio policijski službenik Vlajko Ljumović, koji je saopštio da se ne pridružuje krivičnom gonjenju i ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev.

On je naveo da se ne sjeća svih detalja konkretnog događaja zbog protoka vremena, ali da ostaje pri navodima koje je dao tokom službene zabilješke tužiocu.

Sjećam se da je mene tom prilikom odgurnuo okrivljeni Budimir Latković, koji me uhvatio za uniformu, sadržaja riječi se ne sjećam u tom trenutku koje mi je uputio, bile su neke psovke, a razlog njegovog ponašanja bilo je to što je prethodno neko njega udario, on je mislio da sam to ja, kako mi je tada rekao. Naknadno se izvinio zbog takvog ponašanja. Pored mene je bio i kolega Ratko Radulović i primijetio sam da je njega odgurnuo okrivljeni Sreten Vujović. Takođe, vidio sam okrivljenog Sretena Vujovića da je, od momenta kada je ugledao predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića, počeo da se gura sa namjerom da prođe. Mi kao policijski službenici spriječili smo da uđu okupljeni, a da li je neko ušao od građana u ovom momentu se ne sjećam – kazao je Ljumović.

Na ove navode izjasnio se okrivljeni Budimir Latković, rekavši da je, u jednom trenutku, bio u polusavijenom položaju zbog guranja građana koji su protestovali, te da se policijskom službeniku Vlajku Ljumoviću obratio riječima: „Udario me neko od tvojih kolega“.

To se sve odvijalo nakon što je predsjednički kandidat Jakov Milatović ušao u Sportski centar. U tom trenutku policijski službenik Darko Pajović je podigao ruku i vikao „policija“, jer je bio obučen u zelenkastoj jakni i farmerkama, toga se sjećam dobro. Nisam imao fizički kontakt sa policajcem Pajovićem – kazao je Latković.

Nakon toga, za riječ se javio okrivljeni Vido Jovanović, pitajući policijskog službenika Ljumovića zbog čega je bio zabranjen ulaz prisutnim građanima s obzirom na to da se radilo o javnoj tribini, te napomenuo da je bilo građana koji su htjeli da uđu i odslušaju predstavljanje. Policijski službenik Ljumović odgovorio je da u tom momentu nije znao da li je tribina bila javna, te je dodao da je bilo građana koji su ulazili i izlazili i pratili predstavljanje.

Danas je pred sudom svjedočio i policijski službenik Boban Petrović, navodeći da se pridružuje krivičnom gonjenju, te da ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev.

Ja sam spriječio okrivljenog Stefana Vuletića da drvenim stolom krene prema predsjedničkom kandidatu. Mi smo ispred Sportskog centra regulisali odvijanje konvencije predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića. Regulisali smo javni red i mir, tim prije što smo imali saznanja o dvije suprotstavljene strane koje su se nalazile ispred Sportskog centra, a sve u cilju da ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira. Detalja samog događaja se ne mogu sjetiti, ali se sjećam da su tenzije bile velike i da je bilo guranja. Mi nismo određivali ko će da uđe u Sportski centar, a ko ne, jer nemamo to pravo. Već na ulazu su bili ljudi iz te partije koji su dozvolili ulaz ljudima sa pozivnicom čiji su dolazak očekivali. Prisustvo policije tog dana je spriječilo da dođe do težih posljedica – dodao je Petrović.

Danas je saslušan policijski službenik Ratko Radulović, pojašnjavajući da je on bio zadužen konkretno za okrivljene Sretena Vujovića i njegovog sestrića Filipa Martinovića.

Moj fokus je bio samo na ova lica koja sam naveo, jer sam takvo naređenje i dobio od starješina, a za ostale okrivljene ne znam što su radili i da li su nekog ugrozili. Pojašnjavam da sam ja bio sa desne strane kordona kada se gleda prema Sportskom centru i još jednom ponavljam da sam ja bio zadužen za ova dva lica. Sem činjenice da se čula graja i vika, ne mogu da potvrdim što su radili ostali okrivljeni i koje su konkretno radnje preduzimali u odnosu na koje policijske službenike – izjavio je pred sudom policijski službenik Radulović, navodeći da se pridružuje krivičnom gonjenju, te da ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev.

Policajac Radulović je na pitanje branioca okrivljenih Nikole Belade o tome da li ostaje pri tvrdnji da Sreten Vujović nije imao namjeru da ga udari, izjavio da se Vujović gurao sa njim, ali da se nije osjećao ugroženo od njega.

Nisam smatrao da će da me udari, vjerovatno iz nekog poštovanja prema meni. Dakle, nijesam imao osjećaj da će da me ugrozi. Da je bilo guranje, bilo je, i normalno da me sprečavao da obavljam službenu radnju na taj način, ali, kao što sam rekao, ja se nijesam osjećao ugroženim – naveo je Radulović.

Za kraj današnjeg ročišta svjedočio je i policijski službenik Miloš Marinović, navodeći da se zbog protoka vremena ne sjeća svih detalja događaja, ali da ostaje pri iskazu koji je dao kod tužioca i pri navodima iz sačinjene službene zabilješke. Naveo je da se pridružuje krivičnom gonjenju protiv okrivljenog Vida Jovanovića i da ne postavlja imovinsko-pravni zahtjev.

Na narednom ročištu pozvani su da svjedoče preostali policijski službenici koji imaju status oštećenih: Vladimir Leković, Beloica Bojan, Pavle Dragović i Darko Pajović, kao i svjedoci Ivan Marković, Ratko Popović, nekadašnji načelnik OB Cetinje Dalibor Šaban i Rajko Bojanić. Naredno ročište zakazano je za 10. i 11. novembar.

U ovom predmetu postupajuća sutkinja je Marija Ćupić, dok je državna tužiteljka Aleksandra Adžić Živković, piše CdM.